Cosa fare a Roma nel week end: itinerari e attività per scoprire la Città Eterna

Roma è una città straordinaria, una delle più belle al mondo, e si presta perfettamente per essere visitata in un week end. Tante sono le attrazioni, i luoghi storici e le attività che si possono fare. Proviamo a tracciare degli itinerari e a fornire delle idee su cosa fare a Roma nel week end, per godersi al massimo la Città Eterna.

Cosa fare a Roma nel week end (Foto@Pixabay)

Itinerario 1: I luoghi simbolo di Roma

La prima cosa da fare è sicuramente visitare i luoghi simbolo di Roma, quelli che rappresentano meglio la città: il Colosseo, il Pantheon, la Fontana di Trevi, il Campidoglio, Piazza Navona e il Vaticano. Il Colosseo è uno dei monumenti più famosi al mondo, visitatissimo e spesso affollato. Si consiglia di acquistare i biglietti online per evitare la coda. Il Pantheon è un luogo magico e suggestivo, con la sua grande cupola e la sua storia millenaria. La Fontana di Trevi è uno dei simboli della città, con la sua bellezza e la sua leggenda. Il Campidoglio è una delle sette colline di Roma ed è il luogo dove si trova il Municipio di Roma. Piazza Navona è una delle piazze più belle di Roma, con le sue fontane e i suoi caffè storici. Il Vaticano, con la Basilica di San Pietro e i Musei Vaticani, è un luogo da non perdere, anche se molto frequentato.

Itinerario 2: I quartieri di Roma

Roma è una città fatta di quartieri, ognuno con la sua storia e le sue tradizioni. Il week end è un’occasione perfetta per scoprire i quartieri più belli e caratteristici. Tra i più famosi ci sono Trastevere, il quartiere bohemien e pittoresco con i suoi ristoranti e i suoi locali; Monti, il quartiere più trendy e alla moda, pieno di negozi, ristoranti e bar; Testaccio, il quartiere della movida romana, con i suoi locali notturni e i suoi ristoranti tipici. Non si può poi dimenticare il quartiere EUR, con i suoi edifici razionalisti e la sua storia legata all’Esposizione Universale del 1942.

Itinerario 3: Arte e cultura

Roma è una città ricchissima di arte e cultura, con i suoi musei, le sue chiese e le sue gallerie d’arte. Tra i musei più importanti ci sono i Musei Vaticani, con la famosa Cappella Sistina, la Galleria Borghese, con le sue opere di Caravaggio, Bernini e Raffaello, e il MAXXI, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Tra le chiese più famose ci sono la Basilica di San Pietro in Vaticano, la Basilica di San Giovanni in Laterano e la Chiesa di Santa Maria del Popolo. Non mancano poi le gallerie d’arte, come la Galleria Nazionale d’Arte Antica e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea.

Itinerario 4: Cibo e vino

La cucina romana è famosa in tutto il mondo per la sua semplicità e la sua bontà. Il week end a Roma è l’occasione perfetta per assaggiare i piatti tipici della cucina romana, come la carbonara, l’amatriciana, la coda alla vaccinara e la trippa. Tra i ristoranti più famosi ci sono il Roscioli, la Trattoria Da Enzo al 29, la Pizzeria la Montecarlo e l’Osteria del Pegno. Non si può poi dimenticare il vino, che a Roma viene prodotto nella zona dei Castelli Romani, a pochi chilometri dal centro storico.