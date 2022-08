Cuba, finalmente spento incendio agli impianti petroliferi

Secondo alcune agenzie di stampa, la perdita di milioni di litri di combustibile, di importanza strategica per l’alimentazione delle centrali termoelettriche del Paese, dovrebbe peggiorare la già tesa situazione dell’approvvigionamento elettrico dell’isola.

Nell’incendio sono morti due vigili del fuoco, che hanno ferito anche 132 persone, e 23 sono state ancora ricoverate ieri . Quattro di questi feriti sono in condizioni critiche.

Una sessantina di esperti forensi sono entrati nella zona del disastro per cercare di trovare i corpi dei dispersi, ha aggiunto la presidenza.

L’incendio che ha imperversato per una settimana negli impianti di stoccaggio del carburante nella parte occidentale di Cuba è stato spento, dopo aver causato la morte di due persone con ancora 14 dispersi e 132 feriti, ha annunciato ieri, venerdì il governo.

Una serie di documenti segreti sarebbero stati sequestrati dall’abitazione di Donald Trump in Florida. Gli agenti dell’FBI hanno perquisito la casa di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida nella giornata di lunedì e hanno sequestrato 11 set di documenti classificati, inclusi alcuni classificati come “top secret“, lo ha riferito il […]