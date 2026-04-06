ATTENZIONE SPOILER

Il finale della quarta stagione di Dark Winds si chiude con l’assassinio brutale di Gordo Sena. Nonostante l’arresto della villain Irene Vaggan, un ultimo colpo di scena distrugge la speranza di un lieto fine.

L’arresto di Irene Vaggan e il salvataggio di Billie

Joe Leaphorn è riuscito a liberare se stesso e la giovane Billie dal bunker di Irene Vaggan. La donna aveva rapito entrambi per trasformarli in una macabra versione della famiglia che non ha mai avuto.

L’acume di Leaphorn ha permesso di neutralizzare la minaccia e assicurare la criminale alla giustizia. L’intervento ha inoltre sventato il piano per far assolvere il boss mafioso Dominic McNair.

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Nel frattempo, la comunità Navajo si è riunita per salvare Chee. Grazie a una cerimonia tradizionale, il detective è guarito dalla misteriosa malattia spettrale che lo affliggeva.

Il colpo di scena: la morte di Gordo Sena

Proprio quando Joe Leaphorn sembrava pronto al pensionamento, la trama ha preso una piega tragica. Gordo Sena è stato trovato morto, ucciso in modo violento e inaspettato.

Ecco i punti chiave dell’episodio:

Joe Leaphorn e Billie sono finalmente liberi.

Irene Vaggan è stata arrestata dalla polizia tribale.

Dominic McNair resta sotto accusa grazie a Joe.

Gordo Sena viene assassinato poco dopo aver rinunciato alla pensione.

Sena aveva appena confidato a Leaphorn di voler morire “con gli stivali ai piedi”. Stava indagando su vecchi casi irrisolti che potrebbero aver segnato la sua condanna a morte.

L’omicidio apre nuovi scenari inquietanti per il futuro della serie. La pace di Leaphorn è durata solo pochi istanti prima del nuovo spargimento di sangue.