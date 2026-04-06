Barbie Ferreira e Dacre Montgomery sono i protagonisti del nuovo Faces of Death. Il film reinterpreta il cult del 1978 sfruttando l’ossessione moderna per l’horror iper-realistico.

Il ritorno del gore anni ’70

Il nuovo capitolo non è un semplice remake. La trama si concentra sulla moderatrice di un sito di video violenti.

La protagonista incappa in filmati che riproducono omicidi reali del passato. La domanda centrale è se siano finzioni o morti vere.

La regia adotta uno stile sporco e analogico. Il richiamo estetico al cinema di serie B anni ’70 è evidente e voluto.

Barbie Ferreira abbandona i toni di Euphoria per un ruolo fisico. Dacre Montgomery conferma la sua attitudine per il genere thriller-horror.

Stile: Slasher psicologico e “found footage” moderno.

Slasher psicologico e “found footage” moderno. Temi: Dark web, voyeurismo e desensibilizzazione alla violenza.

Dark web, voyeurismo e desensibilizzazione alla violenza. Cast: Barbie Ferreira, Dacre Montgomery, Josette Canilho.

Perché l’horror reale conquista Discover

Il pubblico cerca oggi un’esperienza visiva cruda e senza filtri. Faces of Death intercetta questa tendenza attraverso la “riflessione sul proibito”.

Il film originale del 1978 fu bandito in decine di paesi. Questa nuova versione gioca con quel retaggio di “film maledetto”.

Non mancano sequenze disturbanti e colpi di scena violenti. Gli effetti speciali puntano su un realismo artigianale lontano dalla CGI patinata.

La narrazione è rapida, pensata per un pubblico abituato alla fruizione digitale veloce. Ogni scena cerca di testare il limite della sopportazione dello spettatore.

Punto di forza: L’ambiguità tra realtà e messa in scena.

L’ambiguità tra realtà e messa in scena. Pubblico: Fan del cinema splatter e del genere “shockumentary”.

Fan del cinema splatter e del genere “shockumentary”. Distribuzione: Prevista per i circuiti streaming e sale selezionate.