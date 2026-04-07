Il decreto ingiuntivo per stipendi non pagati consente al lavoratore di ottenere rapidamente un ordine del giudice che obbliga il datore a pagare. Si richiede al Tribunale del lavoro con prova del credito (buste paga, contratto). Se non opposto entro 40 giorni, diventa esecutivo e permette il pignoramento.
Come funziona il decreto ingiuntivo per stipendi non pagati
Il decreto ingiuntivo è uno strumento rapido disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
Permette al lavoratore di recuperare retribuzioni arretrate senza avviare subito una causa ordinaria.
La procedura si attiva depositando un ricorso al Tribunale del lavoro con documentazione che dimostri il credito.
Il giudice valuta gli atti senza convocare le parti.
Se il credito è documentato, emette il decreto ingiuntivo ordinando al datore di lavoro il pagamento.
Quali documenti servono per ottenere il decreto ingiuntivo?
Per ottenere il provvedimento serve una prova scritta del credito. I documenti più utilizzati sono:
- Buste paga non pagate
- Contratto di lavoro
- Lettera di assunzione
- Estratto conto contributivo INPS
- CU o CUD
- Comunicazioni email aziendali
- Diffida di pagamento precedente
Le buste paga firmate costituiscono prova particolarmente forte ai sensi della giurisprudenza consolidata della Cassazione.
Quali sono i tempi del decreto ingiuntivo per stipendi?
I tempi sono generalmente brevi rispetto a una causa ordinaria.
- Emissione decreto: 10–30 giorni
- Notifica al datore: entro 60 giorni
- Opposizione: 40 giorni dalla notifica
- Esecuzione forzata: immediata dopo scadenza
Il giudice può concedere la provvisoria esecutività (art. 642 c.p.c.), permettendo il pignoramento anche prima della scadenza.
Quanto costa il decreto ingiuntivo per stipendi non pagati?
Nel lavoro subordinato il lavoratore gode di agevolazioni importanti.
- Contributo unificato: spesso esente (art. 9 DPR 115/2002 sotto determinati redditi)
- Spese legali: recuperabili dal datore se si vince
- Anticipo medio avvocato: variabile 500–1500€
In molti casi il costo effettivo è minimo.
Cosa succede se il datore non paga dopo il decreto?
Se il datore non paga, il lavoratore può procedere con l’esecuzione forzata:
- Pignoramento conto corrente aziendale
- Pignoramento crediti verso clienti
- Pignoramento beni mobili
- Istanza di fallimento (se insolvenza grave)
L’azione esecutiva avviene tramite ufficiale giudiziario.
Il decreto ingiuntivo interrompe la prescrizione degli stipendi?
Sì.
Il deposito del ricorso interrompe la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 n.4 c.c. per le retribuzioni.
Questo è cruciale se gli stipendi arretrati risalgono a diversi anni.
Il datore può opporsi al decreto ingiuntivo?
Sì, entro 40 giorni dalla notifica.
L’opposizione apre un giudizio ordinario del lavoro.
Se non viene presentata opposizione, il decreto diventa definitivo e titolo esecutivo.
ANALISI DELL’ESPERTO: Il punto di vista della redazione
Dal punto di vista operativo, il decreto ingiuntivo è lo strumento più efficace quando esistono buste paga firmate.
Riduce drasticamente i tempi rispetto alla causa ordinaria.
È consigliabile inviare prima una diffida formale: spesso induce il datore a pagare evitando il contenzioso.
In caso di azienda in difficoltà economica, agire rapidamente aumenta le probabilità di recupero.
Il fattore tempo è determinante: quando l’impresa entra in crisi, i creditori aumentano e il recupero diventa più complesso.
Antonio Capobianco è autore di attualità, tecnologia e cultura digitale. Scrive analisi e notizie di interesse pubblico.