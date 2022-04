DHCP e DNS conoscere la tecnologia back-end di rete

Molte volte ci si interroga sulle differenze tra una rete Enterprise e una rete SOHO, dove il livello di competenza, la profondità dei dettagli e le dimensioni della rete, per i principianti fa poca differenza.

Per cominciare se parliamo di tecnologie di rete di back-end sono abbastanza simili tra loro, tuttavia la differenza sta nel modo di implementazione di queste tecnologie di back-end.

Due delle tecnologie più discusse sono DHCP e DNS.

Il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) è uno standard progettato per ridurre il carico amministrativo e la complessità della configurazione degli host su una rete basata su TCP/IP.

Nel caso in cui tu sia un amministratore del server DHCP, per SOHO probabilmente non desideri il supporto del server DHCP.

Gli amministratori generalmente utilizzano il supporto del server DHCP per gestire centralmente l’indirizzamento IP e altri parametri di configurazione correlati.

Esistono agenti di inoltro DHCP per trasferire informazioni tra server e client. Quando si aggiunge il server DHCP alla rete, si crea un ambito che definisce l’intervallo di indirizzi IP che il server alloca ai client su una subnet.

È necessario creare un ambito per ogni sottorete che dispone di client gestiti tramite il server DHCP. È consigliabile che il supporto del server DHCP principalmente debba essere preso da Microsoft, tuttavia è possibile valutare altre società di supporto del server DHCP per lo stesso

Un’altra tecnologia di rete su cui concentrarsi è Domain Name System o DNS, sviluppato per la necessità di fornire una mappatura da nome a indirizzo per i computer su Internet.

Prima dell’introduzione del DNS, la pratica di mappare nomi di computer amichevoli in indirizzi IP veniva eseguita principalmente attraverso l’uso di un file statico condiviso, noto come file Hosts, che può essere trovato anche sui computer client.

Con l’aumento del numero di computer su Internet, è diventato impraticabile avere un’autorità centralizzata che gestisse un singolo file Hosts per tutti gli host Internet.

Il file è diventato sempre più grande, il che ha reso più difficile la manutenzione e la distribuzione a tutti i siti in una forma attuale e aggiornata.

Per risolvere i problemi relativi al DNS, è necessario essere un amministratore esperto o fare riferimento alla società di supporto del server DNS.

Simile a DNS Microsoft ha sviluppato Windows Internet Naming System, che fornisce un servizio di database replicato dinamico in grado di registrare e risolvere i nomi NetBIOS in indirizzi IP utilizzati sulla rete.

Qualsiasi azienda che ha fornito supporto per server DHCP fornirà anche supporto per server DNS per il semplice fatto che queste due tecnologie vanno di pari passo.

Per ulteriori informazioni su DNS e DHCP è possibile fare riferimento al sito Web Microsoft per il supporto del server DNS e il supporto del server DHCP.

foto@Wikimedia