Con il diabete difficile perdere peso, ecco quali sono i motivi.

Uno dei primi consigli per le persone con diabete è quello di perdere peso, poiché un BMI sano e un peso sano aiutano notevolmente a controllare la malattia.

Tuttavia, perdere peso è più difficile per i pazienti affetti da diabete.

Diabete e resistenza all’insulina

Un pasto ricco di carboidrati può far aumentare il livello di zucchero nel sangue e il pancreas secerne insulina per aiutare a far uscire il glucosio dal sangue nelle cellule dove può essere utilizzato per produrre energia.

Tuttavia, nelle persone con diabete di tipo 2, questo non funziona bene, poiché il loro corpo diventa resistente all’azione dell’insulina, quindi l’insulina non è efficace nel rimuovere il glucosio dal sangue.

Pertanto, si sperimenta un aumento della glicemia nel sangue dopo aver mangiato carboidrati.

Per ridurre la glicemia alta, il corpo produce più insulina. L’insulina ha un’altra funzione, quella di immagazzinare il grasso e prevenirne la secrezione, ecco perchè è difficile per i diabetici perdere peso.

Carboidrati e dieta

I pasti ricchi di carboidrati portano ad un aumento della glicemia seguito da una diminuzione, che provoca una discrepanza nello stimolare la fame frequente, poiché una persona affamata mangia di più, il che porta ad un aumento di peso.

L’insulina aiuta a immagazzinare il grasso, quindi prenderla per curare il diabete può anche portare ad un aumento di peso.

Alcuni farmaci per il diabete agiscono stimolando il pancreas a produrre più insulina, che può anche causare un aumento di peso.

Il modo migliore per abbassare i livelli di zucchero nel sangue alla fine, è ridurre il consumo di carboidrati.