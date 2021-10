Una doccia fredda fa bene alla salute fisica e mentale, questo sembra il risultato di uno studio su un gruppo di persone.

I bagni freddi furono usati per la prima volta per motivi di salute all’inizio del diciannovesimo secolo, quando i medici li prepararono per l’uso in situazioni di asilo e per i carcerati “per calmare le menti e instillare la paura per domare le volontà avventate“.

A metà del 1800, i vittoriani si resero conto che il bagno aveva altri usi, come pulire le persone e sarebbe stato meglio se l’acqua fosse stata calda.

Tuttavia, la pratica di fare docce fredde per ottenere benefici per la salute non è davvero scomparsa.

Lo studio condotto su un gruppo di persone nei Paesi Bassi

Un ampio studio condotto nei Paesi Bassi ha scoperto che le persone che hanno fatto una doccia fredda avevano meno probabilità di quelle che hanno fatto una doccia calda di assentarsi dal lavoro a causa di una malattia.

Un gruppo di oltre 3.000 persone è stato diviso in quattro gruppi e gli è stato chiesto di fare la doccia con acqua calda ogni giorno.

Ma, ad un gruppo è stato chiesto di finire la doccia con acqua fredda per 30 secondi, uno per 60 secondi e un altro per 90 secondi.

Ai partecipanti è stato chiesto di seguire questo protocollo per un mese. (Anche se il 64% ha mantenuto il regime di acqua fredda perché gli piaceva così tanto.)

Dopo un periodo di follow-up di tre mesi, hanno scoperto che i gruppi che usavano l’acqua fredda avevano una diminuzione del 29% delle assenze per malattia dal lavoro dichiarate.

Non è chiaro perché l’acqua fredda impedisca alle persone di ammalarsi, ma alcune ricerche suggeriscono che potrebbe avere qualcosa a che fare con il “rafforzamento” del sistema immunitario.

L’acqua fredda sembra anche attivare il sistema nervoso simpatico, la parte del sistema nervoso che controlla la risposta di lotta o fuga (una reazione fisiologica automatica a un evento percepito come pericoloso, stressante o spaventoso).

E quando si attiva, durante una doccia fredda, si ottiene un aumento dell’ormone noradrenalina.

Questo è un possibile motivo per l’aumento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna osservato quando le persone sono immerse in acqua fredda ed è legato ai miglioramenti di salute suggeriti.

È stato anche dimostrato che l’immersione in acqua fredda migliora la circolazione sanguigna.

Se esposto all’acqua fredda, il flusso sanguigno alla pelle diminuisce. Quando l’acqua fredda si ferma, il corpo deve riscaldarsi, quindi c’è un aumento del flusso sanguigno sulla superficie della pelle.

Alcuni scienziati ritengono che questo possa migliorare la circolazione sanguigna.

Ci sono anche alcune prove che fare una doccia fredda può aiutarti a perdere peso.

Uno studio ha scoperto che l’immersione in acqua fredda a una temperatura di 14 gradi Celsius ha aumentato il metabolismo del 350%.

(Il metabolismo è il processo mediante il quale il tuo corpo converte ciò che mangi e bevi in ​​energia, quindi un metabolismo più elevato equivale all’incirca a più energia bruciata.)

Oltre ai benefici fisici, una doccia fredda può avere benefici per la salute mentale

C’è una scuola di pensiero che dice che l’immersione in acqua fredda provoca una maggiore prontezza mentale stimolando la risposta al combattimento menzionata in precedenza.

Negli anziani, è stato dimostrato che l’applicazione di acqua fredda su viso e collo migliora la funzione cerebrale.

Le docce fredde possono anche aiutare ad alleviare i sintomi della depressione.

Il meccanismo proposto suggerisce che, a causa dell’elevata densità di recettori del freddo nella pelle, le docce fredde inviano una quantità enorme di impulsi elettrici dalle terminazioni nervose periferiche al cervello, che possono avere un effetto antidepressivo.

C’è una discreta quantità di prove che l’immersione in acqua fredda o la doccia fredda fanno bene alla salute, anche se le ragioni di ciò sono ancora un po’ poco chiare.