Dieta: Sbagliato mangiare poco a cena, non aiuta

Se stai seguendo una dieta calorica equilibrata, mangiare molto a colazione e poco a cena non influisce sulla perdita di peso.

Per chi vuole dimagrire, uno dei consigli più ripetuti è quello di mangiare poco a cena. Tuttavia, un gruppo di ricercatori britannici ha testato l’ipotesi e ha scoperto che, in effetti, mangiare troppo poco o troppo a cena non influisce sulla perdita di peso.

Questo è considerando uno scenario in cui la persona consuma la giusta quantità di calorie, né più né meno, per il proprio corpo.

Pubblicato sulla rivista scientifica Cell Metabolism, lo studio sull’impatto del consumo insufficiente a cena è stato condotto da ricercatori dell’Università di Aberdeen e dell’Università del Surrey, entrambe nel Regno Unito.

“Non abbiamo osservato differenze nel dispendio energetico giornaliero totale o nel tasso metabolico a riposo correlato ai tempi di erogazione delle calorie e nessuna differenza nella perdita di peso“, affermano gli autori.

Per studiare gli effetti delle proporzioni della cena sulla perdita di peso, i ricercatori hanno condotto uno studio controllato su persone sane ma in sovrappeso o obese. Ciò significa che questi partecipanti avevano un indice di massa corporea (BMI) uguale o superiore a 25.

Nell’esperimento, i partecipanti sono stati divisi in gruppi con due diete diverse, che sono state somministrate per quattro settimane: una colazione abbondante e una cena piccola e una colazione piccola con una cena grande. I pranzi sono stati mantenuti gli stessi e il consumo calorico totale era lo stesso, indipendentemente dalle dimensioni della cena.

“Abbiamo previsto che una colazione abbondante e una cena piccola aumenterebbero le calorie bruciate e il peso perso. Invece, i risultati dell’esperimento non hanno rilevato differenze nel peso corporeo o qualsiasi misura biologica dell’uso di energia tra i due modelli di pasto“, affermano i ricercatori coinvolti nello studio, in un articolo pubblicato sul sito di The Conversation.

“Non è stato nemmeno possibile identificare differenze nei livelli giornalieri di glucosio nel sangue, insulina o lipidi. Questo è importante perché i cambiamenti di questi fattori nel sangue sono associati alla salute metabolica“, aggiungono gli scienziati.

D’altra parte, la questione della sazietà è stata centrata, secondo i partecipanti. Questo perché, con la dieta ricca di colazione e cena piccola, i soggetti hanno riportato meno fame durante il giorno.

Guardandolo da questo punto di vista, può essere vantaggioso, sì, seguire una dieta più snella, poiché può facilitare il controllo della fame e, con ciò, è più facile ridurre il consumo calorico.

Fonte: The Conversation