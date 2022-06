Disabilità: come ottenere l’autonomia domestica

Per rendere più facile la vita quotidiana di una persona con difficoltà motorie – gravi o lievi che siano -, la soluzione più adatta è l’installazione di un montascale per disabili nella propria abitazione. L’autosufficienza è alla base di una vita serena e tranquilla, ogni persona merita di muoversi liberamente in casa propria, senza doversi preoccupare di una scala troppo ripida.

L’autonomia domestica di una persona con ridotte capacità motorie deve essere alla base per affermare ogni giorno la propria indipendenza, senza sentirsi “inferiore” o “di troppo” per i propri familiari. Un montascale può essere la scelta migliore. Vediamo insieme cos’è e come può aiutare a raggiungere l’autonomia tra le 4 mura della propria casa.

Cos’è un montascale?

Un montascale, chiamato anche servoscala, è un impianto che ha la funzione di sollevare e trasportare le persone disabili o anziane, quindi anche senza alcuna difficoltà motoria grave. L’installazione migliorerà la vita di tutte queste persone perché le aiuterà a superare ogni barriera architettonica presente nell’abitazione.

Il montascale è a misura del disabile, delle proprie esigenze, e non solo. Infatti, si adatterà alla perfezione ad ogni tipo di scala, che sia stretta, ripida, curva o dritta. Gli spostamenti saranno semplici e confortevoli; con l’utilizzo del monstascale a poltroncina, il movimento non sarà soltanto agevole ma anche comodo. La poltroncina, infatti, non è una semplice seduta, è molto di più. Aiuterà a sedersi e rialzarsi in tutta comodità, senza dover spendere ulteriori energie o fare leva su articolazioni e muscoli doloranti.

Come raggiungere la propria autonomia

Il servoscala, oltre ai primi vantaggi elencati poc’anzi, può rendere il viaggio più sicuro tramite una cintura di sicurezza, utile per tutti coloro che potrebbero effettuare dei movimenti bruschi durante la salita. Non è importante il grado di disabilità, l’importante è adattarsi al meglio e soddisfare le proprie esigenze.

Un montascale non è soltanto un’installazione neutra, le si può donare personalità e dare sfogo al proprio estro. Diventerà parte integrante della propria casa. Si potrà abbinare il tessuto della poltroncina per rispettare la palette di colori dell’ambiente.

Questo impianto serve non solo per superare e rendere più semplice il raggiungimento del piano superiore, ma anche per non farsi ostacolare da un dislivello già presente. Si adatterà alla perfezione tramite l’ausilio di esperti nel settore. Questi si consulteranno con chi ha intenzione di istallarlo per dare utili e preziosi consigli.

Il servoscala, come stavamo dicendo, non aiuterà solo le persone con disabilità a raggiungere la propria autonomia, ma sarà rassicurante anche per tutti coloro che se ne prendono cura, dai parenti ai conoscenti. Per spostarsi, il montascale utilizza un joystick, ovvero una leva di comando, che permetterà in tutta facilità di spostarsi e azionare l’impianto.

Per chi, però, non fosse in grado di utilizzarlo, c’è la possibilità di azionare e manovrare il servoscala anche tramite un telecomando che verrà dato a chi si prende cura di tutti coloro che hanno ridotta capacità motoria. Ecco perché l’autonomia può essere raggiunta: il servoscala corre in contro e soddisfa tutti. Comodità, sicurezza, fluidità, sono solo alcuni dei vantaggi dell’installazione di un monstascale. L’impianto non ha ostacoli, anzi, l’obiettivo principale è quello di abbatterli affinché nessuno venga dimenticato. La salita sarà meno ripida e la vita diventerà più leggera.