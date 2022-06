Disturbo borderline della personalità, cause e sintomi

Il disturbo borderline della personalità va diagnosticato, ma come possiamo renderci conto dei sintomi e soprattutto quali sono le cause.

Ognuno di noi ha determinati tratti della sua personalità, e questi tratti sono diversi, molti e vari, e se un gruppo di tratti si combina ed è ad un livello elevato, può portare a un disturbo della personalità.

Il disturbo borderline della personalità, o il cosiddetto disturbo di personalità, è un disturbo dei sentimenti e la persona ha una sensazione di paura dell’abbandono e che le persone si stiano allontanando da lui e lo stiano abbandonando.

Il suo pensiero è bianco o nero, il paziente con disturbo borderline della personalità non può descrivere se stesso, perché è possibile che le cose che sta vivendo possano cambiare, e una persona attraversa periodi in cui si sente come se fosse separata dalla realtà.

Tale disturbo porta a credere di non esistere nella vita reale, avere un’elevata impulsività, all’improvviso potrebbe decidere di lasciare il lavoro, sposarsi o viaggiare, tutte decisioni impulsive.

Quali sono i sintomi del disturbo borderline della personalità

L’umore cambia dal sentirsi felice al sentirsi sconvolto, perdita di nervi e controllo sulle tue azioni.

Sensazione di grande vuoto, confusione nell’immagine di sé, agire in modo sconsiderato, guidare in modo sconsiderato e dimettersi da un buon lavoro senza assicurarsi un altro lavoro.

Si verificano episodi di perdita di contatto con la realtà, che vanno da ore a giorni. Instabilità nelle relazioni emotive, sensazione costante di letargia.

Quali sono le cause del disturbo borderline della personalità

Disturbi cerebrali come il fallimento di alcune aree del cervello responsabili delle emozioni e dei sentimenti e lo squilibrio della chimica cerebrale e dei livelli di sostanze come la serotonina.