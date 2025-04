Dolore al collo e sedentarietà: 6 ore al giorno da seduti aumentano il rischio fino all’88%

Passare troppe ore seduti davanti a uno schermo può avere conseguenze serie sulla salute, in particolare sul benessere muscoloscheletrico. Una recente revisione sistematica pubblicata su BMC Public Health ha analizzato 25 studi condotti su oltre 43.000 persone in 13 Paesi, evidenziando un legame diretto tra sedentarietà prolungata e dolore al collo.

Il cellulare è il dispositivo più rischioso per il collo

Secondo l’analisi, l’uso dello smartphone rappresenta l’attività a schermo più dannosa per la salute cervicale: chi passa molto tempo al telefono ha un 82% di probabilità in più di soffrire di dolore al collo.

Ecco come si posizionano le altre attività digitali in termini di rischio:

Cellulare : +82% di rischio

: +82% di rischio Computer : +23% di rischio

: +23% di rischio TV: nessun impatto significativo riscontrato

Il motivo? Quando si usa lo smartphone, si tende a piegare il collo in avanti e incurvare le spalle, mantenendo una postura innaturale per lunghi periodi.

Oltre 6 ore da seduti al giorno: il rischio raddoppia

Il comportamento sedentario – definito come qualsiasi attività da seduti con basso dispendio energetico – è diventato sempre più comune, complici lo smart working e lo stile di vita digitale. I dati mostrano che:

4 ore da seduti al giorno aumentano il rischio di dolore al collo del 45%

Oltre 6 ore al giorno lo portano a quasi l’88% in più rispetto a chi non è sedentario

Lavoro da remoto e pandemia: un mix pericoloso

I ricercatori sottolineano che la diffusione del lavoro da casa, accelerata durante la pandemia di COVID-19, ha drasticamente aumentato le ore trascorse seduti e l’utilizzo di dispositivi mobili. Questo ha portato a un peggioramento della postura media della popolazione, con impatti diretti su collo e schiena.

Le conseguenze muscoloscheletriche

Secondo gli esperti, mantenere una postura scorretta per ore può provocare una tensione cronica dei muscoli del collo e della parte superiore della schiena, alterando l’equilibrio tra lunghezza e tensione muscolare. Questa condizione, se trascurata, può sfociare in problemi muscoloscheletrici cronici.

Come prevenire il dolore al collo da sedentarietà?

Fare pause attive ogni ora : anche pochi minuti di movimento possono aiutare.

: anche pochi minuti di movimento possono aiutare. Alzare lo schermo all’altezza degli occhi , soprattutto quando si usa il cellulare.

, soprattutto quando si usa il cellulare. Investire in una postazione ergonomica : sedia regolabile e schermo ben posizionato.

: sedia regolabile e schermo ben posizionato. Praticare stretching e mobilità cervicale regolarmente.

Conclusione

L’abitudine di restare seduti per molte ore al giorno, soprattutto davanti agli schermi, rappresenta una minaccia concreta per la salute del collo. Ridurre la sedentarietà e adottare posture corrette non è solo una questione di comfort, ma una vera e propria necessità per il benessere a lungo termine.