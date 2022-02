Dormire 8 ore può aumentare il rischio di demenza

Tutti possono aumentare il rischio di sviluppare demenza, una malattia degenerativa del cervello con 10 milioni di nuovi casi diagnosticati ogni anno in tutto il mondo, come riporta un articolo pubblicato sulla rivista The Sun.

I ricercatori della University of Washington School of Medicine negli Stati Uniti hanno esaminato 100 adulti sulla settantina.

I soggetti sono stati monitorati da quattro a cinque anni, durante i quali 12 persone hanno mostrato segni di declino cognitivo, incluso un caso di lieve demenza.

Il morbo di Alzheimer è la principale causa di declino cognitivo negli anziani ed è la principale forma di demenza.

Durante lo studio, i partecipanti sono stati sottoposti a più test per identificare i segni di deterioramento cognitivo.

I ricercatori si sono anche fatti un’idea precisa dei loro schemi di sonno abituali monitorando da quattro a sei notti di sonno dei volontari tre anni dopo l’inizio dello studio con l’ausilio di una macchina EEG.

Di conseguenza, gli esperti hanno scoperto che, come troppo poco sonno, troppo sonno era un fattore di rischio per un cervello che invecchia.

Dormire meno di 4,5 ore o più di 6,5 ore per notte è stato osservato più comunemente in coloro che hanno mostrato un declino cognitivo nel tempo.

L’effetto era simile all’età, ciò che è la grande forza trainante della demenza.

“Sappiamo da ricerche precedenti che la mancanza di sonno è legata al declino cognitivo“, ha detto alla rivista peer-review Conversation Greg Elder, professore senior di psicologia e direttore associato della Northumbria Sleep Research, Northumbria University.

“Ma è meno chiaro perché il sonno prolungato sia associato al declino cognitivo“, ha aggiunto.

“Potrebbe essere che non è necessariamente la durata del sonno che conta, ma la qualità di quel sonno quando si tratta del rischio di sviluppare la demenza“.

La qualità del sonno si riferisce a quanto tempo una persona sfrutta un sonno profondo e ristoratore, che è vitale per una serie di motivi.

Lo studio ha dimostrato che meno sonno a onde lente o delta, il tipo di sonno durante il quale si sogna e si registra il movimento rapido degli occhi (REM), è più dannoso per la salute del cervello.

Il coautore senior David Holtzman, MD, professore di neurologia, ha affermato che lo studio suggerisce che “la qualità del sonno può essere fondamentale, al contrario del sonno totale“.

Il primo autore dello studio, il professor Brendan Lucey, ha dichiarato: “La nostra ricerca suggerisce che esiste un intervallo medio, o ‘punto debole’, per il tempo di sonno totale in cui le prestazioni cognitive erano stabili nel tempo“.