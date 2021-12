Ecco alcune bevande che ti aiutano davvero a perdere peso

I consigli per la salute relativi alla perdita di peso si concentrano sulla dieta e sull’esercizio fisico per raggiungere l’obiettivo desiderato.

Se una persona fa uso di determinate bevande durante il periodo di “dieta”, può aiutare realmente a perdere grasso.

Esperimenti hanno dimostrato che bevande come il tè verde, migliorano il metabolismo, migliorano la sensazione di sazietà e riducono la sensazione di fame, che favorisce la perdita di peso.

Il sito Web Healthline ha recensito alcune delle principali bevande che contribuiscono alla perdita di peso.

Tè verde: bere tè verde aiuta a perdere peso aumentando il metabolismo e favorendo la perdita di grasso.

Tè nero: il tè nero contiene polifenoli, un antiossidante che ha dimostrato di ridurre il peso corporeo. Gli studi dimostrano che bere tè nero può aiutare a ridurre il grasso e stimolare la perdita di peso.

Caffè: questa bevanda viene consumata da milioni di persone in tutto il mondo per ottenere più energia e migliorare l’umore. Le bevande contenenti caffeina come il caffè possono aiutare a perdere peso aumentando il metabolismo, riducendo le calorie che vengono assorbite e stimolando il corpo a bruciare i grassi.

Acqua: aumentare la quantità di acqua consumata quotidianamente è uno dei modi più semplici per migliorare la salute in generale e gli studi dimostrano che l’acqua potabile aiuta a bruciare calorie e a ridurre l’assunzione dei pasti, il che può portare alla perdita di peso.

Aceto di mele: sebbene siano necessarie ulteriori ricerche sui rischi e sui benefici dell’aceto di mele, il consumo di una piccola quantità al giorno di questa bevanda può favorire la perdita di peso.

Zenzero: studi sull’uomo e sugli animali indicano che lo zenzero può promuovere sensazioni di pienezza, ridurre l’appetito e aumentare il metabolismo, il che è utile quando si perde peso.

Bevande proteiche: queste bevande riducono l’appetito e aumentano la sensazione di sazietà. Le polveri proteiche possono essere facilmente aggiunte a qualsiasi bevanda per un pasto veloce e leggero.

Succo di verdura: bere succo di verdura contribuisce alla perdita di peso se incluso in una dieta sana.