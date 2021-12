Esistono delle app che ti aiutano a gestire ansia e depressione

Tutto ha un’applicazione, compresa la nostra salute mentale. Sebbene non tutte queste applicazioni sostituiscano la psicoterapia, possono essere utili per la prevenzione e l’autoeducazione per comprendere meglio noi stessi e gestire la nostra vita, soprattutto perché la maggior parte di esse sono progettate da professionisti della salute mentale.

Tra le app gratuite che possono seguirti e cercare di farti superare le tue dipendenze abbiamo: Habit Tracker

Un’app gratuita che aiuta gli utenti a superare le proprie abitudini o dipendenze. Se stai cercando di smettere di fumare, smettere di bere bibite o qualcos’altro, controlla i tuoi progressi.

Puoi visualizzare un: contatore che mostra i tuoi progressi giornalieri e il numero di minuti, ore, giorni, settimane, mesi o anni da quando hai interrotto l’abitudine negativa.

Calcola quanto hai risparmiato da quando hai rinunciato a un’abitudine negativa.

Registra note che ti aiuteranno quando smetterai la prossima volta. L’app non pone limiti al numero di cose che vuoi abbandonare. E’ disponibile per: Apple

MindShift invece ti aiuta a gestire l’ansia.

Si tratta di una app gratuita di auto-aiuto per alleviare l’ansia e lo stress utilizzando strategie scientificamente provate basate sulla terapia cognitivo comportamentale.

Adatto per adolescenti e giovani adulti.

Troviamo: fatti e suggerimenti per superare l’ansia generale, l’ansia sociale, gli attacchi di panico e le fobie.

Visualizza strategie e strumenti progettati per alleviare l’ansia e l’autogestione. Registra e monitora il tuo livello di ansia e umore durante il giorno.

Meditazioni guidate per il rilassamento e la consapevolezza. Suggerimenti per incorporare abitudini di salute mentale nella tua vita e ridurre l’ansia in modo naturale.

Un forum per condividere le tue storie e dare consigli ai colleghi in un ambiente sicuro. E’ disponibile per Apple e Android

Healthy Food invece può esserci utile per disturbi di tipo alimentare

Abbiamo una vasta gamma di diete e piani alimentari (vegetariano, chetogenico, dimagrimento, ecc.) con suggerimenti di ricette quotidiane.

E la facilità di tracciare gli ingredienti alimentari utilizzando uno scanner di codici a barre, per valutare i pasti e vedere se sono in linea con le quantità di energia consigliate per ogni pasto.

Tieni traccia delle tue abitudini quotidiane e ricordati di bere acqua e mangiare regolarmente durante il giorno.

Stabilisci obiettivi personali, dal mangiare più sano alla costruzione di più muscoli e fare più passi ogni giorno.

Una valutazione quotidiana di base per vedere quanto stai rispettando i tuoi obiettivi di assunzione giornaliera, così come la qualità degli alimenti che segui ogni giorno.

Compatibile con Apple Health e disponibile per Apple ed Android

MoodTools invece è un aiuto contro la depressione, si tratta di una app progettata in collaborazione con diversi professionisti della salute mentale per alleviare gli stati d’animo negativi delle persone depresse.

Troviamo video di YouTube per migliorare l’umore e il comportamento, oltre a ispirare le parole degli oratori TED.

Saper migliorare l’umore analizzando le idee, identificando e discutendo con schemi di pensiero distorti.

Suggerisce esercizi per esercitarti e monitorare l’umore prima e dopo. Questionario sulla depressione PHQ-9, che tiene traccia del cambiamento della gravità dei sintomi nel tempo.

Definizione di un piano di emergenza: notifica rapida di chi può aiutare in caso di depressione grave.

E’ disponibile per: Apple e Android.