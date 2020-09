Elon Musk conferma: Nuove batterie Tesla fra due anni

Le innovazioni della batteria di Tesla non raggiungeranno la produzione in larga scala almeno fino al 2022.

La presentazione delle nuove innovazioni legate alla batteria di Tesla è arrivata, dopo essere stata riprogrammata da aprile a causa della pandemia di coronavirus.

Ma mancano poche ore prima che la società riveli qualcosa l’ aspettativa è che abbia sviluppato almeno un nuovo tipo di cella di batteria che potrebbe aiutarla a stare al passo con la crescente concorrenza dei veicoli elettrici – Elon Musk ha rivelato alcune novità .

Secondo Musk, “ciò che annunciamo non raggiungerà una produzione seria ad alto volume fino al 2022” e questo avrà implicazioni per i suoi Cybertruck e Roadster.

Ha anche continuato dicendo che la società prevede di aumentare gli acquisti di celle della batteria da partner come Panasonic e LG, ma indicando che la società agirà per evitare carenze in futuro, un possibile suggerimento per evitare di entrare nella produzione stessa di celle.