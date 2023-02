Emma Watson, curiosità e notizie sull’attrice

Emma Watson è un’attrice e attivista britannica, nata il 15 aprile 1990 a Parigi da genitori avvocati. Ha vissuto in Francia fino a cinque anni, poi si è trasferita in Inghilterra con la madre e il fratello dopo il divorzio dei genitori.

Ha iniziato la sua carriera di attrice a dieci anni, quando è stata scelta per interpretare Hermione Granger nella saga di Harry Potter. Ha recitato in tutti gli otto film della serie dal 2001 al 2011, diventando una delle star più famose e ricche del mondo.

Dopo Harry Potter, ha continuato a recitare in diversi film come Noi siamo infinito (2012), Bling Ring (2013), La bella e la bestia (2017) e Piccole donne (2019). Ha anche lavorato come modella per alcune marche di moda come Burberry e Lancôme.

Oltre alla sua carriera artistica, Emma Watson si è impegnata anche nel campo sociale e umanitario. Si è laureata in letteratura inglese alla Brown University nel 2014. È diventata ambasciatrice di buona volontà dell’UN Women nel 2014 e ha lanciato la campagna HeForShe per promuovere l’uguaglianza di genere. Ha anche sostenuto varie cause ambientaliste, educative e femministe.

Emma Watson ha sempre mantenuto riservata la sua vita privata. Non ha mai confermato nessuna relazione sentimentale con nessuno dei suoi colleghi o amici. Attualmente vive a Londra.

Le ultime curiosità su Emma Watson

Ha partecipato alla reunion del cast di Harry Potter, trasmessa a Capodanno su Sky Q e HBO Max1.

Ha pubblicato una foto scattata dal suo amico Tom Felton (Draco Malfoy), che ha ricevuto oltre 5 milioni di like.

È stata vittima di una bufala che la dava per morta.

Ha raccontato un aneddoto divertente sulle riprese di Storia di una ladra di libri, dove ha avuto un’incomprensione con Geoffrey Rush.

La foto con Tom Felton

La foto con Tom Felton è stata pubblicata da Emma Watson il 19 ottobre 2022 sul suo profilo Instagram. Si vede lei e il suo amico e collega di Harry Potter abbracciati su una spiaggia al tramonto. La didascalia dice: “Amici per sempre” 💕.

La foto ha scatenato le fantasie dei fan, che sperano in una relazione romantica tra i due attori. Tuttavia, Emma Watson e Tom Felton hanno sempre smentito le voci di una storia d’amore e hanno dichiarato di essere solo amici.

Emma Watson ha anche scritto la prefazione del libro di Tom Felton, “Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard”, uscito il 26 ottobre 2022. Nel libro, Tom Felton racconta la sua esperienza sul set di Harry Potter e la sua vita dopo la fine della saga.

Nella prefazione, Emma Watson definisce Tom Felton una delle persone più importanti della sua vita e lo ringrazia per averla fatta sentire vista e capita.

La bufala sulla morte di Emma Watson

La bufala sulla morte di Emma Watson è stata diffusa su Twitter domenica 12 febbraio 2023 da un account falso che si spacciava per la BBC. Il tweet diceva: “Emma Watson è morta oggi in un incidente stradale a Londra. Riposa in pace.” Il tweet era accompagnato da una foto dell’attrice e dal falso logo della BBC.

La notizia ha scatenato il panico tra i fan dell’attrice, che hanno espresso il loro cordoglio e la loro incredulità sui social media. Tuttavia, la notizia si è rivelata un falso allarme, in quanto i rappresentanti di Emma Watson hanno confermato che l’attrice è viva e vegeta.

Si tratta dell’ennesima bufala riguardante la morte di una celebrità, che spesso viene usata per attirare clic o per fare uno scherzo di cattivo gusto. Altre vittime di queste fake news sono state Emma Thompson, Tom Cruise, Johnny Depp e molti altri.