Esempio Pratico di Valutazione del Rischio per Ufficio o Azienda: Come Redigere un DVR Operativo e Coerente

Una valutazione del rischio in ufficio va oltre la semplice carta: serve a prevenire incidenti reali.

I pericoli in ambienti d’ufficio spesso vengono sottovalutati.

Mostriamo un esempio reale di DVR, con rischi identificati e misure adottate.

Perché serve una valutazione del rischio anche in un ufficio

Quando si parla di sicurezza sul lavoro, spesso si pensa solo a cantieri, fabbriche o impianti industriali. Ma anche gli uffici, sebbene ambienti apparentemente sicuri, presentano rischi concreti che non vanno trascurati. Secondo dati INAIL, un numero significativo di infortuni deriva da cadute, posture scorrette e stress lavoro-correlato, elementi molto frequenti in ambito impiegatizio.

La valutazione dei rischi per uffici rientra negli obblighi normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed è parte integrante del DVR, Documento di Valutazione dei Rischi.

Esempio concreto di valutazione dei rischi in ufficio

Scenario aziendale: studio professionale con 7 dipendenti, attività di consulenza, lavoro da computer, presenza di archivio cartaceo e zona break.

Fattore di rischio Probabilità Gravità Rischio stimato Misure attuate Ulteriori interventi Postazioni non ergonomiche Media Media Medio Sedie regolabili, supporti schermo Check annuale postazioni Caduta da dislivelli Bassa Alta Medio Segnaletica, tappeti antiscivolo Sostituzione tappeti usurati Incendio da sovraccarico elettrico Bassa Alta Medio Presa multipla certificata, estintore Corso antincendio aggiornato Stress da lavoro Alta Media Medio-Alto Orari flessibili, turnazione Sportello psicologico aziendale Archivi pesanti mal posizionati Media Media Medio Ripiani bassi per faldoni pesanti Riorganizzazione archivi

Questo esempio non è universale ma rappresenta una base solida da personalizzare secondo la realtà dell’ufficio.

Quali strumenti utilizzare per redigere il DVR

Per facilitare la compilazione, puoi partire da modelli semplificati come quelli proposti dal portale INAIL Modelli DVR semplificati. Sono particolarmente indicati per piccole imprese con rischi contenuti.

Esistono anche software come Sicurweb, Certifico DVR, o moduli gestionali integrati nei CRM aziendali, che permettono di aggiornare in tempo reale il DVR e tenere traccia degli interventi di prevenzione.

Come aggiornare e comunicare il documento in azienda

Redigere un DVR efficace non basta: deve essere condiviso con i lavoratori, discusso con il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), e aggiornato quando:

Cambia la disposizione degli spazi;

Si introducono nuove tecnologie;

Avviene un infortunio significativo;

Cambiano le normative di riferimento.

La firma del datore di lavoro, dell’RSPP e del medico competente (se presente) è obbligatoria per validarne la legalità.

Fonti attendibili e utili per approfondire