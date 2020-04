Evoluzione del telefono cellulare dal 4G all’arrivo del prossimo 5G

Da quando nel 1973 Martin Cooper ha fatto la sua prima telefonata con il cellulare la nostra vita mano mano è cominciata a cambiare.

E’ cambiato il modo di comunicare, dapprima con le semplici chiamate per poi arrivare ai messaggi di testo (i famosi SMS) per poi arrivare agli MMS. E non è finita qui: anche la navigazione internet a poco a poco ha cominciato ad avanzare.

Dal telefono cellulare agli smartphone: un evoluzione lenta che ha cambiato la nostra vita

Con il nascere delle nuove tecnologie il telefono cellulare si è rinnovato nel tempo dando la possibilità anche ai meno abbienti, di poterlo acquistare. Già: perché inizialmente il prezzo di un telefono cellulare era molto alto: basti pensare che il Motorola 8900x costava 4000 dollari negli anni 80. Ora c’è l’imbarazzo della scelta con design innovativi e con servizi all’avanguardia.

Oggi la nuova tendenza sono gli smartphone senza bordi i cosiddetti borderless. La diffusione di questi smartphone ha favorito lo studio di soluzioni alternative per evitare i compromessi che si devono accettare quando lo schermo diventa protagonista. Tra questi il sensore di impronte digitali, tecnologie più avanzate come il riconoscimento facciale o la scansione dell’iride.

La rivoluzione degli smartphone creeranno anche dei benefici a livello lavorativo: infatti molti di essi ora possono sostituire benissimo un pc. A livello produttivo, le app usate simultaneamente in split-screen mostrano più contenuti rendendo più semplice la gestione del lavoro.

Velocità di connessioni: dal 2G al 4G+ con una promessa, il 5G

Di lì a poco cambierà anche la connessione che diventerà più veloce: infatti dal 2G, passeremo al 3G che garantiva fino a 42 Mbps fino ad arrivare al 4G e 4G plus che oltrepassa tutt’ora i 100 Mbps fino ad arrivare a 150.

Naturalmente tale tecnologia si giova anche di numerosi accessori, che possono essere utilizzati anche in casa, tra questi possiamo citare ad esempio accessori quali: antenna 4g, amplificatore segnale 4g, ecc.ecc.

Ora con tutte le app e le funzioni in dotazione anche la connessione andrebbe migliorata ed ecco qui che spunta il 5G che a breve dovrebbe garantire una velocità 10 volte superiore a quella di adesso.

Cos’è il 5G e fra quanto potremo beneficiarne

Il 5G è una connessione che garantirà al nostro smartphone di “volare” e di poter avere una gestione di tutti i servizi e dispositivi della città. Tutto ciò sarà consentito proprio grazie alla velocità che avrà.

Ovviamente si potranno acquistare smartphone studiati proprio per supportare il 5G: infatti non tutti i dispositivi, soprattutto quelli datati, saranno adatti per questo tipo di connessione

La connessione 5G arriverà nel 2020 e dovrebbe partire con Tim e Vodafone, seguite da Tre-Wind e Iliad.

5G e problemi per la salute

L’allarme è scattato nel momento in cui sono stati installati i primi tralicci della nuova tecnologia 5G, ma davvero tale tecnologia potrebbe essere doppiamente pericolosa per la nostra salute?

In un appello all’Unione europea, oltre 180 scienziati e medici di 36 paesi avvertono del pericolo del 5G, che porterà ad un massiccio aumento dell’esposizione involontaria alle radiazioni elettromagnetiche.

Gli scienziati sollecitano l’UE a seguire la risoluzione 1815 del Consiglio d’Europa , chiedendo una task force indipendente per rivalutare gli effetti sulla salute.