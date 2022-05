Fisico perfetto, 5 chiavi importanti per motivarsi

Per avere un fisico perfetto ed essere in forma c’è bisogno anche di riuscire a trovare la giusta motivazione in noi stessi.

Esercizio fisico e la chiave per motivarsi

Sembrerebbe che molte persone si cimentino nell’attività fisica ma poi perdano interesse e interrompano un programma di esercizi entro un mese. Per evitare che questo fenomeno, molto comune, esistono alcuni passaggi per non perdere la motivazione.

La prima chiave è il cambiamento d’ambiente: Se ti alleni da un po’ di tempo e ti ritrovi annoiato e hai paura del tuo prossimo allenamento, considera un cambiamento di ambiente.

Se ti sei allenato nel tuo seminterrato, potresti trarre enormi benefici dall’entrare in una palestra dove puoi interagire con altre persone e utilizzare attrezzature diverse.

Non preoccuparti di non utilizzare la tua attrezzatura domestica. Può darsi che una volta che ti sei allenato in palestra per un po’, sarai pronto per un altro cambiamento e vorrai riprendere ad allenarti a casa.

Se stai attualmente utilizzando una palestra e ti ritrovi a non voler più entrarci, potrebbe essere il momento di dare un’occhiata all’esercizio a casa.

Alle volte c’è bisogno di trovare la tranquillità e la solitudine che l’esercizio può portare quando non sei nel mezzo di una palestra affollata e rumorosa.

Una seconda chiave per aumentare la motivazione all’esercizio è trovare un modo per ascoltare la musica che ti motiva.

Si può utilizzare la musica che si preferisce dal HipHop al Rock o il rap.

Una terza chiave importante è dare un’occhiata ai vestiti che indossi quando ti alleni. Hai corso molti km con lo stesso paio di scape? Se è così, potrebbe essere il momento per un nuovo paio. Inoltre, assicurati che ciò che indossi per allenarti sia comodo e non restrittivo.

Oltre alla funzione dell’abbigliamento da allenamento, l’aspetto è importante. Se hai un nuovo paio di pantaloni da allenamento, o una nuova tuta, potresti essere più motivato ad alzarti la mattina e ad andare in palestra.

Se indossi la stessa maglietta che indossi da vent’anni, potrebbe essere il momento di fare un piccolo giro ad acquistare qualcosa di nuovo.

Una quarta chiave è continuare a concentrarti sugli obiettivi che ti sei prefissato. Se hai raggiunto i tuoi obiettivi, è ora di impostarne di nuovi. Assicurati di mantenere i tuoi obiettivi realistici e misurabili per prevenire lo scoraggiamento.

Una quinta e ultima chiave per mantenere o aumentare la motivazione all’esercizio è tracciare i progressi.

Una volta che hai un obiettivo raggiungibile, come saprai quando ti sarai avvicinato? Se registri i tuoi progressi, vedrai chiaramente dove sei e dove speri di arrivare.

Ci sono tanti modi per allenarsi quante sono le persone che si allenano. La routine di ognuno è diversa e su misura per loro.

Tuttavia, se ti ricordi queste cinque chiavi per il tuo allenamento, sperimenterai il successo e sarai motivato a continuare il tuo programma.