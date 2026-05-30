Il gran finale della quinta e ultima stagione di Hacks ha regalato ai fan un vortice di emozioni e un colpo di scena indimenticabile. Le creatrici della serie HBO Max (in Italia su Oracle TV/Sky) hanno spiegato come il destino di Deborah Vance rispetti l’idea originale dello show.

Il timore di Jean Smart e la finta notizia sulla morte di Deborah

Prima di ricevere la sceneggiatura dell’ultimo episodio, la protagonista Jean Smart era stata scossa da una falsa anticipazione. Qualcuno le aveva riferito che il suo personaggio, la leggendaria comica Deborah Vance, sarebbe morta nell’episodio finale.

A smentire il rumor sono state le co-creatrici della serie, Lucia Aniello e Jen Statsky, in un’intervista a Entertainment Weekly. Le autrici hanno rivelato che l’attrice era comprensibilmente turbata, anche perché sperava in un epilogo diverso, magari legato al matrimonio tra Deborah e Marty. Tuttavia, la storia concepita fin dal primo giorno per il finale della serie seguiva una rotta ben più profonda e intimista.

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ATTENZIONE SPOILER: Da questo punto in poi l’articolo contiene dettagli cruciali sulla trama dell’ultimo episodio di Hacks.

Il twist della malattia e il viaggio a Parigi

Il rumor sulla morte non era del tutto infondato nei presupposti, ma lo era nell’esito. All’inizio del finale si scopre infatti che Deborah ha un cancro e, rifiutando le terapie debilitanti, decide di pianificare il proprio fine vita. Chiede così alla sua fidata autrice e amica Ava Daniels (Hannah Einbinder) di accompagnarla prima a Parigi e poi in una struttura per il suicidio assistito in Svizzera.

Le autrici hanno spiegato che questa svolta rappresenta la sfida definitiva per Deborah:

Il controllo: Deborah è sempre stata una maniaca del controllo. Accettare la malattia significa imparare a lasciare andare la carriera, la vanità e la vita stessa.

Deborah è sempre stata una maniaca del controllo. Accettare la malattia significa imparare a lasciare andare la carriera, la vanità e la vita stessa. L’essenza dello show: Capire che ciò per cui vale la pena vivere è ridere e scrivere con la persona che si ama.

Le riprese della supplica di Ava (“Ti prego non lasciarmi”) sono state le più intense dell’intera serie, girate nel penultimo giorno di produzione, con le attrici profondamente commosse per la fine reale dello show.

Il “miracolo” delle riprese al Louvre e la svolta finale

La vacanza parigina della coppia di comiche include una memorabile visita esclusiva al Museo del Louvre. Una location che ha rischiato di saltare a causa di una rapina avvenuta nel museo nell’ottobre 2025, seguita da uno sciopero del personale a gennaio. La produzione è riuscita a girare solo grazie a un accordo restrittivo: sul set erano ammesse appena 10 persone in totale, tanto che la regista Lucia Aniello ha dovuto fare anche da truccatrice a Jean Smart.

Proprio quando tutto sembrava pronto per l’ultimo viaggio verso la Svizzera, alla stazione dei treni di Parigi avviene il vero colpo di scena:

Deborah e Ava ricominciano a fare quello che sanno fare meglio: limare una battuta per trovare il punchline perfetto. Deborah ritrova la scintilla vitale e ha un’illuminazione, rendendosi conto che la creatività è la sua vera cura. Pronuncia la stessa frase del pilot: “Forse non ho 30 anni, ma ho un’altra ora. Mi aiuti a scriverla?”.

Il finale si tinge così di speranza. Le due non scelgono la Svizzera, ma tornano idealmente verso Las Vegas, camminando abbracciate sulle note del celebre duetto di Barbra Streisand e Judy Garland, pronte a vivere e scrivere insieme fino all’ultimo secondo disponibile.

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