L’universo di Yellowstone si espande ancora e questa volta i riflettori sono tutti puntati sui due personaggi più amati della serie madre. Il nuovo spinoff Dutton Ranch è finalmente iniziato, portando con sé una ventata di freschezza, nuovi conflitti e un cambio di ambientazione radicale che sta già tenendo i fan incollati allo schermo.

Dopo l’esordio con i primi due episodi, la serie entra nel vivo. Se vi state chiedendo come seguire le avventure di Beth e Rip e quale sia la posta in gioco in questo nuovo capitolo, ecco tutti i dettagli da conoscere.

Addio Montana: la nuova vita (pericolosa) di Beth e Rip

Per fuggire dai fantasmi e dai debiti emotivi del passato legati al ranch di famiglia in Montana, Beth Dutton (Kelly Reilly) e Rip Wheeler (Cole Hauser) hanno preso una decisione drastica: ricominciare da capo nel profondo Sud, per la precisione nel Texas meridionale. Insieme a loro ritroviamo anche il giovane Carter (Finn Little).

Potrebbe interessarti anche:

L’obiettivo è costruire un nuovo futuro e proteggere la propria eredità, ma la terra texana non si rivela affatto accogliente. Beth e Rip si trovano immediatamente a fare i conti con una forte resistenza locale, incarnata da un agguerrito proprietario di un ranch rivale.

A rendere ancora più imperdibile questo spinoff è l’ingresso nel cast di due pesi massimi del cinema hollywoodiano: Ed Harris e Annette Bening, che promettono di dare del filo da torcere alla coppia protagonista.

Dove vedere Dutton Ranch in streaming e in TV

A differenza della serie originale Yellowstone – che ha spesso avuto una distribuzione iniziale frammentata tra canali via cavo e diverse piattaforme – la gestione di Dutton Ranch è decisamente più lineare e accessibile per il pubblico.

Negli Stati Uniti, gli episodi debuttano in contemporanea sia sul canale lineare Paramount Network sia sulla piattaforma streaming Paramount+. Un’ottima notizia per chi ha scelto di abbandonare la TV via cavo tradizionale.

Il calendario delle uscite (USA): 15 maggio 2026: Debutto ufficiale con gli episodi 1 e 2.

Debutto ufficiale con gli episodi 1 e 2. 22 maggio 2026: Uscita dell’episodio 3, intitolato “Start With a Bullet”.

Uscita dell’episodio 3, intitolato “Start With a Bullet”. 29 maggio 2026: Debutto dell’episodio 4.

I nuovi episodi vengono rilasciati sulla piattaforma streaming a mezzanotte (PT) / le 3 del mattino (ET), per poi andare in onda in prima serata in TV lo stesso giorno.

Cosa aspettarsi dai prossimi episodi

Il titolo del terzo episodio, “Start With a Bullet” (Inizia con un proiettile), lascia poco spazio all’immaginazione: la guerra per il territorio nel Texas è già cominciata. La serie mantiene quel mix di dramma familiare, spietatezza aziendale e dinamiche western che ha reso celebre il franchise creato da Taylor Sheridan.

Resta da capire come la trama si collegherà agli eventi finali della saga principale e se vedremo altri cammei storici. Una cosa è certa: la sopravvivenza della dinastia Dutton non è mai stata così in bilico.

NOTA SPOILER / FONTE / VERIFICA