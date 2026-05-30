Apple TV+ ha ufficialmente inaugurato una nuova era per il suo catalogo fantascientifico con il debutto di Star City. Questo nuovo show non è solo un’aggiunta di rilievo per la piattaforma, ma rappresenta il primo vero passo del servizio di streaming verso la creazione di franchise espansi basati sui suoi più grandi successi.

Per i fan della fantascienza e delle grandi narrazioni seriali, si tratta di una svolta cruciale: Apple TV+ sta per abbracciare definitivamente la cultura degli spin-off.

Star City: la corsa allo spazio vista da Mosca

Star City nasce come costoletta della celebre serie For All Mankind, il drama ucronico sulla corsa allo spazio. Tuttavia, la nuova serie decide di non replicare semplicemente la formula dello show madre, ma di ribaltare completamente la prospettiva.

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La narrazione si sposta dietro la Cortina di Ferro, raccontando gli stessi eventi storici alternativi dal punto di vista dell’Unione Sovietica. Il tono generale si distacca dal drama spaziale classico per abbracciare le atmosfere cupe del thriller geopolitico e delle storie di spionaggio. La critica ha già promosso il titolo, sottolineando come la serie sia perfettamente godibile anche da chi non ha mai visto un solo episodio di For All Mankind.

Da Severance a Godzilla: l’espansione dei franchise

Il successo di Star City fa da apripista a una strategia industriale ben precisa. Apple TV+ punta a capitalizzare sulla proprietà intellettuale dei suoi brand più forti, e i progetti già confermati o in discussione sono numerosi:

Monarch: Legacy of Monsters: L’universo dei Titani si espanderà con molteplici spin-off. Il primo progetto confermato si concentrerà sulla versione giovane del colonnello Lee Shaw, interpretato da Wyatt Russell.

L’universo dei Titani si espanderà con molteplici spin-off. Il primo progetto confermato si concentrerà sulla versione giovane del colonnello Lee Shaw, interpretato da Wyatt Russell. Severance (Scissione): Con l’acquisizione definitiva dei diritti globali della serie da parte di Apple, sono emerse indiscrezioni concrete sullo sviluppo di potenziali serie derivate per esplorare i misteri della Lumon Industries.

Con l’acquisizione definitiva dei diritti globali della serie da parte di Apple, sono emerse indiscrezioni concrete sullo sviluppo di potenziali serie derivate per esplorare i misteri della Lumon Industries. Shrinking: Anche il comparto comedy potrebbe seguire questo trend. Il co-creatore Bill Lawrence ha recentemente accennato al fatto che sta valutando idee per espandere l’universo dello show.

Cosa cambia per il futuro della piattaforma?

Fino ad ora, Apple TV+ si era distinta per una programmazione quasi esclusivamente composta da prodotti originali e autoconclusivi, evitando la tendenza hollywoodiana dei sequel a tutti i costi. Star City dimostra che espandere un universo narrativo è possibile senza perdere la qualità cinematografica che contraddistingue il brand. Resta da capire se questa transizione manterrà alti gli standard o se rischierà di saturare l’offerta della piattaforma.