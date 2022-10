Hercule Poirot torna al cinema col terzo film

Arriva al cinema il terzo adattamento dei romanzi di Agatha Christie, non mancherà ovviamente Kenneth Branagh.

Dopo “Assassinio sull’orient express” (2017) e “Assassinio sul Nilo” (2022), Kenneth Branagh sta affrontando un terzo adattamento cinematografico basato sui romanzi di Agatha Christie.

Ancora una volta, l’attore nordirlandese vestirà i panni del detective Hercule Poirot.

Questo terzo film si intitolerà “A Haunting in Venice” e sarà ispirato dal libro “Hallowe’en Party” (1969), nome che difficilmente sarà quello mantenuto.

Le riprese inizieranno il prossimo novembre presso i Pinewood Studios di Londra e in una location a Venezia.

La storia incentrata su un edificio infestato

Il cast è molto interessante per questo “inquietante thriller soprannaturale”, come lo chiama la 20th Century Fox.

L’attore di “Cinquanta sfumature di grigio” Jamie Dornan, la star di “30 Rock” Tina Fey, la regina dell’azione asiatica Michelle Yeoh, la francese Camille Cottin, l’inglese della trilogia di Klapisch Kelly Reilly, l’attore italiano Riccardo Scamarico e anche Jude Hill, Ali Khan ed Emma Laird.

In “A Haunting in Venice“, Hercule Poirot, ora in pensione e che vive in esilio autoimposto, partecipa a una seduta spiritica in un palazzo infestato quando uno degli ospiti viene assassinato.

L’uscita del lungometraggio è prevista per il 2023.