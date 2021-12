I disturbi del sonno più comuni e importanti

Molte persone affrontano diversi disturbi del sonno e questi disturbi a volte possono essere fatali, secondo un recente studio.

Lo studio ha rivelato che coloro che soffrono di un gruppo di disturbi del sonno comuni corrono un rischio maggiore di morte prematura rispetto a quelli senza nessuno di questi disturbi.

E i ricercatori della Flinders University hanno riferito che coloro che soffrono sia di insonnia che di apnea ostruttiva del sonno hanno maggiori probabilità di sviluppare problemi cardiaci e hanno un rischio di morte prematura di circa il 50%, rispetto a coloro che non hanno nessuna di queste condizioni.

L’insonnia e l’apnea ostruttiva del sonno sono i disturbi del sonno più comuni, che colpiscono dal 10 al 30 percento della popolazione, ma le persone possono spesso sperimentare entrambe le condizioni contemporaneamente, secondo il dott. Bastian Lechat del Flinders Institute for Health and Medical Research, Division della salute del sonno.

Il dottor Lechat ha spiegato:

“In precedenza, si sapeva poco dell’effetto dell’insonnia comorbida combinata con l’apnea ostruttiva del sonno (COMISA), ma quello che sappiamo è che per le persone con entrambe le condizioni, i risultati di salute sono quasi sempre peggiori rispetto a quelli senza alcuna condizione. o quelli con una sola condizione.“

Nel nuovo studio, pubblicato sull’European Respiratory Journal, i ricercatori di Flinders hanno studiato un ampio set di dati dagli Stati Uniti di oltre 5.000 persone per comprendere i rischi dell’insonnia comorbida con l’apnea ostruttiva del sonno.

I ricercatori hanno seguito i partecipanti, che avevano circa 60 anni all’inizio dello studio, e il 52% di loro erano donne, per circa 15 anni, con la morte di 1.210 persone registrate durante quel periodo, secondo Russia Today.

I risultati hanno indicato che i partecipanti con insonnia comorbida con apnea ostruttiva del sonno avevano il doppio delle probabilità di sviluppare la pressione alta e il 70% in più di probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari rispetto ai partecipanti senza insonnia o apnea notturna.

Lo studio ha anche mostrato che i partecipanti con insonnia comorbida con apnea ostruttiva del sonno hanno avuto un aumento del rischio di morte del 47% (per qualsiasi causa) rispetto ai partecipanti senza insonnia o apnea del sonno, anche quando sono stati presi in considerazione altri fattori noti per aumentare la mortalità. in consacrazione.

“Questo è il primo studio per valutare il rischio di mortalità nei partecipanti con insonnia e apnea ostruttiva del sonno“, afferma il dott. Lechat, che ha guidato la ricerca.

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per indagare su ciò che può causare il rischio di mortalità più elevato per coloro che soffrono di insonnia combinata con apnea ostruttiva del sonno, i ricercatori affermano che sono necessarie anche ulteriori ricerche per assicurarsi che i trattamenti funzionino efficacemente nella prevenzione dei danni.

“Potrebbero essere necessari trattamenti specifici per le persone con disturbi concomitanti, quindi è importante esaminare l’efficacia dei trattamenti per l’insonnia e l’apnea notturna in questa specifica popolazione“, spiega il dott. Lecha