I trucchi per trasformare la tua camminata in esercizio fisico

Una camminata veloce fa bene sia al corpo che alla mente, ma come possiamo trasformare una semplice camminata in un ottimo esercizio fisico.

Se ami camminare ci sono molti “trucchetti” che puoi utilizzare per trasformare la tua passeggiata in un vero e proprio esercizio fisico per il tuo corpo. Il sito Prevention ha parlato con Chris Gagliardi, direttore dell’American Council on Exercise, che ha rivelato i numerosi benefici del camminare.

“Oltre a bruciare calorie, camminare migliora la forza, promuove il colesterolo buono e la funzione cardiaca e aiuta il flusso di ossigeno attraverso il corpo. Riduce anche l’infiammazione e gli effetti dello stare seduti tutto il giorno“, afferma Gagliardi.

Come trasformare la tua camminata in esercizio fisico

Mantenere una postura dritta

Uno dei più grandi errori che commetti quando cammini, e in generale, è che tendi a spingere in avanti la tua postura. Può effettivamente rallentarti. Allungarsi e mantenere una postura dritta ti aiuterà ad essere efficiente nella tua andatura. Ti aiuta anche a fare respiri profondi, il che aumenta il ritmo dei tuoi passi e ti aiuta a camminare più velocemente e più lontano senza stancarti.

Aumenta la velocità

Pensa a quanto è veloce il tuo ritmo normale quando fai una passeggiata intorno all’isolato o per andare in un negozio e prova a raddoppiarlo. Aumentare la velocità renderà ovviamente la tua camminata più efficiente.

Presta attenzione al tuo corpo

Oltre allo stretching, è importante pensare a come è posizionato il resto del tuo corpo. Cerca di mantenere simmetrici i movimenti su entrambi i lati del corpo. Diventare più consapevoli di come ti muovi può aiutarti ad ottenere di più dalla tua camminata.

Usa le braccia

Oscillare le braccia avanti e indietro mentre si cammina può sembrare un divertente, ma è molto efficace per muovere il corpo in avanti. Aumenta la frequenza cardiaca e aiuta anche ad esercitare un po’ di più la parte superiore del corpo durante una passeggiata.

Attiva gli addominali

Mantenere gli addominali impegnati durante una passeggiata migliora l’allenamento poiché rafforza il tuo core e ti aiuta a mantenere una buona postura.

Varia la lunghezza dei tuoi passi

Potresti pensare che sia meglio fare lunghi passi quando si cammina, ma i passi corti sono in realtà più efficaci. Detto questo, può essere una buona idea variare la lunghezza dei tuoi passi. Può sfidare il tuo corpo in nuovi modi. Ad esempio, prova a camminare con passi brevi per cinque minuti, quindi passa a passi lunghi per cinque minuti, quindi alterna il resto del percorso.

Intervalli di prova

Può diventare noioso camminare allo stesso ritmo, e poi è bene che ci siano degli intervalli. Ci sono un sacco di modi per fare gli intervalli, tutto dipende dal livello che vuoi stabilire. Puoi aumentare il ritmo per un certo tempo o una certa distanza. Se trovi difficile aumentare il ritmo dei tuoi passi, puoi concentrarti invece sulle braccia. Cammina mentre esageri con i movimenti delle braccia o tieni le braccia dritte o sopra la testa.

Anche una passeggiata di 5-10 minuti ha molti vantaggi, non da ultimo per la tua forma fisica. Quindi, se non hai tempo per una passeggiata più lunga, camminare a passo svelto intorno all’isolato è già un ottimo passo avanti.