Lenticchie al posto della carne rossa e vivrai più a lungo

I ricercatori dell’Università di Bergen in Norvegia hanno studiato la dieta tradizionale occidentale e hanno rivelato alcune importanti verità.

Una dieta che si riassume al meglio per la mancanza di frutta e verdura ma anche per il consumo eccessivo di carni rosse, latticini e prodotti a base di carne lavorata che spesso contengono alti livelli di sale e zucchero.

Nello studio che è stato pubblicato su PLOS Medicine, i ricercatori ritengono che un europeo sui 20 anni che segue una dieta ottimale possa vivere almeno 13 anni in più di uno che non segue la dieta, come riporta il Daily Mail.

Anche per le persone anziane, quando è stata seguita la dieta ottimale sono stati riscontrati effetti positivi sull’aspettativa di vita. Per una persona sulla sessantina, si trattava di aggiungere altri 8,5 anni alla vita, per una persona con più di 80 anni la cifra corrispondente era di 3,5 anni.

Quali ingredienti migliori per una dieta al posto della carne

L’unico effetto maggiore dell’aumento del consumo è stato riscontrato nei legumi come ceci, lenticchie e fagioli. In una persona sui 20 anni che, nell’esempio dei ricercatori, non mangiava affatto legumi, l’equivalente di una ciotola di zuppa di lenticchie con 200 g di legumi al giorno potrebbe aumentare l’aspettativa di vita di due anni e mezzo.

Questo perché il legume è sia povero di grassi che ricco di fibre, ma contiene anche molte proteine, vitamine e minerali.

In termini di cibi da evitare, carne rossa e salumi erano in cima al menu. Eliminando entrambi dalla dieta, ci si potrebbero aspettare altri quattro anni di vita.