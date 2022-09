La mancanza di sonno influenza il sistema immunitario

La mancanza cronica di sonno sovraattiva il sistema immunitario e aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, ipertensione e infiammazioni.

In un nuovo studio, i ricercatori hanno scoperto che la privazione cronica del sonno in un piccolo gruppo di adulti sani ha aumentato la produzione di cellule immunitarie legate all’infiammazione alterando il DNA delle cellule immunitarie, secondo quanto riferito dalla CNN.

“Non solo il numero di cellule immunitarie era elevato, ma potrebbero essere cablate e programmate in modo diverso alla fine delle sei settimane di restrizione del sonno“, ha detto alla CNN il coautore dello studio Cameron McAlpine.

È assistente professore di cardiologia e neuroscienze presso la Icahn School of Medicine del Mount Sinai a New York e afferma inoltre che questi due fattori insieme possono predisporre le persone a malattie come le malattie cardiovascolari.

Quanto sono importanti le buone abitudini del sonno

Steven Malin, professore associato presso il Dipartimento di Salute presso la Rutgers University nel New Jersey, che non è stato coinvolto nello studio, ritiene che i risultati dello studio siano coerenti con le opinioni secondo cui le restrizioni del sonno possono aumentare il rischio di diabete di tipo 2 e alta pressione sanguigna.

Crede che i risultati dello studio supportino le idee sullo sviluppo di buone abitudini del sonno in modo da dormire a sufficienza per la maggior parte del tempo.

Le quattro fasi del sonno

Il corpo ha bisogno di passare attraverso quattro fasi del sonno più volte ogni notte per mantenerci in salute. Durante la prima e la seconda fase del sonno, il corpo inizia a rallentare il suo ritmo, ci prepara alla terza fase del sonno, un sonno profondo in cui il corpo si ripristina a livello cellulare e consolida i ricordi per la conservazione a lungo termine.

Il sonno REM, Rapid Eye Movement Sleep, è l’ultima fase del sonno ed è in quella fase che sogniamo. Secondo gli studi, la mancanza di sonno REM può portare a perdita di memoria e capacità cognitive ridotte, malattie cardiache e altre malattie croniche, nonché morte prematura.

Sono necessarie dalle sette alle otto ore

La ricerca ha anche scoperto che il sonno, in particolare il sonno profondo, rafforza il sistema immunitario. Ogni ciclo del sonno dura circa 90 minuti, quindi la maggior parte degli adulti ha bisogno di sette-otto ore di sonno continuo a notte per un sonno ristoratore.

Durante le prime sei settimane dello studio, i partecipanti hanno dormito dalle sette alle otto ore ogni notte, poi hanno potuto dormire 90 minuti in meno per altre sei settimane. Alla fine di ogni periodo di sei settimane, sono stati prelevati campioni di sangue e analizzati per l’attività delle cellule immunitarie.

Quando i partecipanti hanno dormito a sufficienza, non sono stati trovati cambiamenti negativi, ma quando hanno dormito troppo poco per sei settimane, i ricercatori hanno riscontrato un aumento di un certo tipo di cellula immunitaria.