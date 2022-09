Winter is coming: come affrontare stress muscolari e dolori articolari

Nonostante si dica spesso che “non ci sono più le mezze stagioni”, affrontare l’autunno e poi l’inverno con qualche accortezza può evitarci più di un malumore.

Per chi ha potuto concedersela, la pausa estiva è finita da un pezzo e sembra solo un lontano ricordo. È ormai chiaro che temperature più basse e pioggia non ci lasceranno per un po’: tanto vale prepararsi e non farsi prendere dallo sconforto.

C’è chi si predispone a un letargo da scrivania: attenzione alla schiena e ai dolori cervicali, sono gli unici fiori invernali che crescono rigogliosi con lo stress lavorativo, la sedentarietà e le posture scorrette!

I più spavaldi, invece, hanno ripreso ad andare in palestra o a fare esercizi per sfogare il malumore. Peccato che fino a pochi giorni fa erano i campioni dello sport estremo più in voga dell’estate: la siesta. Ricordatevi che, prima di partire in quinta, forse è opportuno dare una ripulita ai motori, mettere la benzina e girare la chiave!

“Winter is coming”: per cominciare con un autunno alla grande, oltre a un po’ di ironia, fare attività fisica è senza dubbio una carta vincente, se cerchiamo di giocarcela al meglio.

Prevenire infiammazioni e dolori articolari e muscolari

Le infiammazioni articolari e muscolari generano dolori spiacevoli più o meno prolungati e ricorrenti. Possono renderci le giornate davvero difficili o addirittura bloccarci del tutto. Azioni quotidiane come portare fuori il cane, andare a lavoro, fare la spesa, concentrarsi sulle nuove consegne lavorative possono diventare un'ardua impresa.

Per prevenirle, però, è importante non cedere alla pigrizia o alle incombenze sempre troppo ravvicinate e riuscire a ritagliarsi sia dei momenti di riposo fisico e mentale sia dei momenti per fare un po’ di attività fisica. Sì, sembra banale e scontato, ma fare un po’ di movimento può cambiare davvero il nostro benessere e il nostro umore.

Una delle principali cause che portano i muscoli e le articolazioni ad infiammarsi è infatti la sedentarietà. Oggi, la scrivania è diventata la migliore amica dell’uomo ed è sempre più importante trovare il tempo per fare qualche esercizio per prevenire il mal di schiena (lombalgie, dorsalgie ecc.) e i dolori cervicali, che possono portare a mal di testa anche pesanti oltre a vertigini, perdita dell’equilibrio, offuscamenti visivi e percezione di ronzii.

Cercare di mantenere una postura corretta, se passiamo molte ore al tavolino, è decisivo.

Anche svolgere un lavoro fisico può rivelarsi ripetitivo e usurante: bisognerebbe sempre accompagnare con esercizi compensativi e di rafforzamento muscolare per non sovraccaricare solo alcune zone. L’ideale sarebbe pianificare l’attività motoria in modo da svolgerla, anche per poco tempo, in maniera costante. Fondamentali gli esercizi di riscaldamento prima e dopo e lo stretching. Importantissimo anche non passare da zero a cento e non aumentare l’intensità o la quantità degli allenamenti troppo rapidamente andando a danneggiare tendini e in generale la struttura muscolo-scheletrica.