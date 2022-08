Il Big Bang non è mai accaduto, la scoperta del James Webb Telescope

I primi risultati del James Webb Space Telescope sembrano mostrare che galassie massicce e luminose si stavano già formando entro i primi 250 milioni di anni dopo il Big Bang.

Poco dopo che la NASA ha pubblicato i primi dati scientifici dal James Webb Space Telescope, il server astronomico arXiv è stato inondato di documenti che affermavano il rilevamento di galassie così lontane che la loro luce ha impiegato circa 13,5 miliardi di anni per raggiungere la Terra.

Molti di loro sembrano essere più massicci del modello cosmologico standard che descrive la composizione e l’evoluzione dell’universo.

“Sono leggermente preoccupato per il fatto che stiamo trovando questi mostri nelle prime immagini“, afferma il cosmologo Richard Ellis (University College London).

Prima che la comunità scientifica accetti queste affermazioni, gli spostamenti riportati devono essere confermati spettroscopicamente. Mark McCaughrean, consulente scientifico senior dell’Agenzia spaziale europea ha dichiarato su Twitter:

“Sono sicuro che alcuni di loro saranno confermati, ma sono altrettanto sicuro che non tutti saranno confermati“.

Dal 1991, lo scrittore scientifico Eric Lerner ha sostenuto che il Big Bang non è mai accaduto. Ora ha 75 anni e riferisce:

“Nella marea di articoli tecnici astronomici pubblicati online dal 12 luglio, gli autori riportano ancora e ancora che le immagini mostrano sorprendentemente molte galassie, galassie sorprendentemente lisce, sorprendentemente piccole e sorprendentemente antiche. Tante sorprese e non necessariamente piacevoli.”

La verità che questi documenti non menzionano è che le immagini del James Webb Telescope contraddicono palesemente e ripetutamente l’ipotesi del Big Bang secondo cui l’universo è iniziato 14 miliardi di anni fa in uno stato incredibilmente caldo e denso e da allora si è espanso.

Questa ipotesi è stata difesa per decenni come una verità indiscutibile dalla stragrande maggioranza dei teorici cosmologici. Naturalmente i nuovi dati provocano il panico tra questi teorici.

Le galassie con maggiore luminosità e massa rispetto alla nostra Via Lattea sembrano in queste immagini da due a tre volte più piccole rispetto a immagini simili osservate con il telescopio spaziale Hubble (HST). Le nuove galassie sembrano anche essere da due a tre volte più grandi. Questo non era prevedibile in un universo in espansione.