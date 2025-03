Il caso “Biancaneve”: Disney rafforza la sicurezza dopo il flop del live-action

Dopo le polemiche, l’attrice ha deciso di scusarsi e, secondo quanto riportato, la Disney ha assunto un esperto di social media per monitorare i suoi post in vista della première del film.

Le tensioni non si sono fermate qui: a novembre 2024, Zegler ha nuovamente attirato l’attenzione mediatica con un post su Instagram in cui si scagliava contro l’ex presidente Donald Trump e i suoi sostenitori, scrivendo:

Il produttore Marc Platt sarebbe stato coinvolto personalmente nel tentativo di arginare la situazione, soprattutto dopo l’aumento delle minacce di morte nei confronti di Gal Gadot, co-protagonista israeliana del film. A seguito di questi eventi, la Disney ha deciso di investire in misure di sicurezza aggiuntive per proteggere il cast.

Ben Affleck ha parlato per la prima volta pubblicamente del suo divorzio da Jennifer Lopez, avvenuto nell’agosto 2024, e del suo rapporto di co-genitorialità con l’ex moglie Jennifer Garner. In un’intervista rilasciata a GQ per la copertina di aprile, l’attore ha definito la separazione con Lopez come un evento “piuttosto […]