Il colesterolo nelle arterie può essere sciolto con alimenti

Il colesterolo che si accumula nelle nostre arterie può essere sciolto anche attraverso una dieta a base di determinati alimenti.

Una dieta ricca di grassi e sostanze chimiche favorisce l’ispessimento delle pareti vascolari, che fa sì che il sangue non possa più trasportare facilmente ossigeno e sostanze nutritive nel corpo Fortunatamente la soluzione arriva anche dal cibo.

Esistono alcuni alimenti, molto comuni in una normale dieta, che possono aiutarci in modo naturale a sciogliere il colesterolo formatosi nelle nostre arterie.

Secondo il Centro medico dell’Università del Maryland, è stato usato come medicinale in Egitto sin dal tempo in cui sono state costruite le piramidi. L’aglio è ricco di antiossidanti che combattono i radicali liberi e aiutano a ridurre le lipoproteine ​​a bassa densità o LDL.

La fibra di avena è povera di carboidrati e può assorbire fino a sette volte il loro peso in acqua. Ricche di pectina invece le mele, una fibra che riduce notevolmente la quantità di colesterolo e altri grassi che viene assorbita nell’apparato digerente, ma anche la quantità di glucosio.

Sono anche ricchi di grassi monoinsaturi e acidi grassi omega-3, secondo Natural News. Includere nella dieta nocciole, mandorle, noci pecan, arachidi, ecc.

L’uso di olio d’oliva vergine spremuto a freddo può ridurre il rischio di malattie cardiache, secondo SixWise.com. L’olio d’oliva contiene grassi monoinsaturi che aiutano a combattere la formazione della placca sulle pareti delle arterie

Infine sono sono ricchi di licopene, un antiossidante che aiuta a ridurre il colesterolo cattivo, secondo SixWise.com e riduce il rischio di accumulo di placca nelle arterie, parliamo dei pomodori.