Bruce Willis ed Emma Heming Willis, un anniversario da favola

Emma Heming Willis ha condiviso il suo anniversario con Bruce Willis, attraverso il profilo social ufficiale, facendo innamorare e piangere i fan.

Bruce Willis (foto@Flickr)

L’attrice ha utilizzato Instagram domenica per condividere un messaggio speciale al marito Bruce Willis per celebrare il loro 12° anniversario di matrimonio.

Emma, ​​42 anni, ha sottotitolato una foto raggiante che la mostrava mentre baciava sulla guancia il marito.

“Anche se ci sono state volte in cui mi sarebbe piaciuto portarlo sulla luna, lasciarlo e tornare da sola! Ecco come sono i 12 anni di matrimonio, giusto? Abbiamo avuto la nostra giusta dose di alti e bassi scoraggianti. Ma lui è la mia persona”, ha continuato. “Non c’è nessuno con cui vorrei affrontare questa cosa folle chiamata matrimonio se non con lui.“

Emma e Bruce si sono sposati il ​​21 marzo 2009, durante una cerimonia alle Isole Turks e Caicos. La coppia condivide due figlie: Mabel, che compirà 9 anni il mese prossimo, ed Evelyn, 6. Emma è anche la matrigna delle tre figlie di Bruce dal suo precedente matrimonio con Demi Moore, Rumer, 32 anni, Scout, 29 e Tallulah, 27.

Emma ha continuato il suo dolce messaggio, condividendo: “Lui è la mia famiglia, mi ha dato la famiglia (e molto altro) che ho sognato e lo amo fino in fondo. Buon 12 ° anniversario mia dolce ♥ ️“.

Il post arriva due giorni dopo che Emma ha festeggiato il 66° compleanno di suo marito con un’altra dolce istantanea, questa volta mostrando Bruce che le dà un bacio.

“Buon compleanno al più grande amore della mia vita. Questo ragazzo che è entrato nella mia vita l’ha capovolta e capovolta ogni giorno da allora. È l’uomo più grande che conosco e ringrazio la mia buona stella per lui ogni singolo giorno 🧡 So che non c’è fan più grande di un fan di BW, quindi manda le tue vibrazioni positive di compleanno a modo suo. La sua anima sensibile dei Pesci.“