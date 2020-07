Johnny Depp, la droga conosciuta fin dall’adolescenza

In questi giorni sta andando in scena il processo che vede contrapposti il The Sun a Johnny Depp: l’attore ha infatti citato in giudizio il giornale per diffamazione, dopo che questo lo ha dipinto come un marito violento ed una pessima persona.

Ma nel processo sono contrapposti soprattutto il divo e la ex moglie Amber Heard, che sta fornendo al gruppo editoriale una miriade di prove, soprattutto fotografiche, per incastrare l’ex consorte.

Depp naturalmente si sta difendendo, senza comunque mai negare di aver fatto uso di droga, anzi.

Johnny Depp (Foto@Wikimedia)

Nel corso di un’udienza del processo iniziato il 7 luglio, l’attore è tornato a parlare del suo uso di droga, facendolo risalire agli anni difficili della sua infanzia.

Johnny Depp cominciò infatti a fare uso di sostanze stupefacenti quando aveva appena 12 anni.

La madre, involontariamente, gli ha aperto la strada agli stupefacenti. Depp bambino era incaricato di portare a sua mamma le pillole per calmarsi nelle sue crisi nervose, e anche lui ha visto in quelle stesse pastiglie l’unico modo per sfuggire alla realtà che viveva.

Poi ha accusato la ex moglie di non averlo aiutato nel processo di disintossicazione e anzi di aver peggiorato la sua già critica condizione di salute, definendo l’attrice “calcolatrice, sociopatica ed emotivamente disonesta”.