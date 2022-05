La carie si trasmette in 10 secondi con un bacio

Gli studi sulla salute dentale in più parti del mondo mostrano che la frequenza della carie dentale non è mai scesa al di sotto del 70 per cento negli ultimi 50 anni.

La carie si verifica a seguito della distruzione del tessuto duro del dente, dello smalto, della dentina sottostante e, talvolta, del tessuto duro che ricopre la superficie della radice.

Di solito si verifica quando cibi appiccicosi come cibi a base di carboidrati, bibite zuccherate, torte e cioccolato rimangono a lungo sulla superficie dei denti.

Secondo l’Istituto nazionale di ricerca dentale e craniofacciale, le carie possono essere invertite nelle loro fasi iniziali. Anche spazzolare regolarmente con un dentifricio contenente fluoro può aiutare a riparare lo smalto e invertire gli effetti della carie.

Di recente però ha fatto tendenza un video pubblicato su TikTok che è diventato molto popolare. Tasneem Mahmood, un dentista che lavora in una clinica privata a Houston, negli Stati Uniti, ha detto: “Va bene per me baciare mia moglie anche se ha la carie?“.

Il video, che ha raggiunto 1,2 milioni di visualizzazioni, ha indotto le persone a chiedersi se la carie dentale si fosse verificata in questo modo prima. Quindi, la carie può essere contagiosa?

Secondo gli ultimi dati, la prevalenza della carie nella fascia di età 35-44 anni è del 95-98% nelle aree rurali, del 79% nelle aree urbane e del 76% nelle città. 81-84 su 100 bambini di età compresa tra 12 e 13 anni, che si ritiene abbiano avuto tutti i denti in bocca, hanno carie ai denti.

Il Dr. Tasneem Mahmood, nella sua dichiarazione al portale Insider, ha sottolineato di non aver scoraggiato nessuno a baciarsi, ma che se la carie è radicata i batteri possono essere trasferiti anche durante un bacio.

La carie dentaria è ancora allo studio, spiegano gli esperti; “Molti studi ad esempio spiegano che anche se alcune persone hanno una perfetta igiene dentale, i batteri in bocca dove si formano le carie possono essere trasmessa attraverso il bacio. Pertanto, se il tuo partner o amante ha molte cavità, puoi trasmettere i batteri dalla carie durante il bacio“.

Alcuni esperti spiegano che: I batteri che causano malattie gengivali possono essere facilmente trasferiti da persona a persona attraverso il bacio. Tutti abbiamo milioni di batteri in bocca, con dozzine di specie. Mentre alcuni di questi batteri sono buoni per la salute orale, batteri come “Streptococcus mutans” e “Porphyromonas gingivalis” sono sicuramente considerati batteri nocivi e che causano la carie.

Quando baci qualcuno con questi batteri cattivi, può essere facilmente trasferito alla tua bocca. Anche un bacio di 10 secondi può comportare uno scambio di oltre 80 milioni di batteri.

