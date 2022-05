Se hai delle macchie bianche sulle unghie, leggi questo

Sia le unghie delle mani che le unghie dei piedi di solito hanno una tonalità rosa chiaro, con una forma a mezzaluna più chiara alla base chiamata lunula.

Tuttavia, a volte potrebbero esserci delle macchie bianche sulla superficie dell’unghia. Sebbene la presenza di questi punti sia generalmente attribuita a carenza vitaminica, potrebbero esserci anche altri motivi in realtà.

Il vero nome di queste macchie bianche è leuconichia e ne esistono di diversi tipi, queste macchie bianche sulle unghie possono apparire in individui di tutte le età, sesso e provenienza.

Perchè si sviluppa la leuconichia

I motivi sono molteplici, si parte della lesioni alla superficie dell’unghia o alla parte della matrice in cui cresce possono essere causa di macchie bianche. È particolarmente comune nei bambini.

Le macchie bianche delle unghie possono anche essere causate da malattie sistemiche e possono essere il presagio di malattie sottostanti.

Le linee orizzontali alla base dell’unghia, nell’area della lunula, sono solitamente causate da carenza proteica. Con un consumo proteico regolare e adeguato, scompaiono da soli in breve tempo e non crescono con l’unghia.

Le reazioni allergiche che si verificano a seguito di smalto per unghie, prodotti come solventi per unghie come acetone o qualsiasi prodotto contenente sostanze chimiche, possono essere la causa di macchie bianche sulle unghie.

La carenza di vari minerali e vitamine è una delle principali cause alla base delle macchie bianche sulle unghie. Soprattutto la mancanza di zinco e calcio nel corpo provoca la formazione di macchie bianche sulle unghie.

Sebbene sia raro, la comparsa di macchie sulle unghie a causa dell’avvelenamento o di alcuni farmaci utilizzati è una condizione rara. In generale, la leuconichia si osserva dal fondo dell’unghia alla punta. Può essere causato da avvelenamento causato da metalli pesanti come piombo e arsenico, durante il trattamento chemioterapico o da farmaci usati nel trattamento delle infezioni.

Come viene trattata la leuconichia

Conoscere la causa delle macchie bianche è il fattore più importante affinché il trattamento sia efficace. Per questo motivo, le cause dovrebbero essere approfondite prima consultando un medico.

Per comprendere le cause della leuconichia, i medici possono effettuare un esame del sangue per vedere se c’è una malattia sistemica nell’individuo, oppure possono applicare metodi come la biopsia dell’unghia.

Non esiste una cura per la leucinia indotta da traumi. Man mano che l’unghia cresce, scompare da sola nel tempo. Tuttavia, se ci sono sempre macchie bianche sulla superficie dell’unghia e queste macchie non scompaiono, dovresti assolutamente consultare un medico.

Se non c’è una ragione alla base di queste macchie sulle unghie, puoi combattere la leuconichia evitando il più possibile il contatto delle unghie con sostanze chimiche come la candeggina. Usa i guanti quando necessario.

Riduci al minimo l’uso dello smalto. Prediligi smalti puliti e traspiranti. Non lasciare che le unghie crescano troppo a lungo, tagliale il più corte possibile.