La Commissione europea promette di aiutare l’Italia

Nelle ultime ore la Cina, da cui l’emergenza Coronavirus è partita ma che è già riuscita con successo a fronteggiare il peggio, ha deciso di aiutare concretamente il nostro paese, inviando tra l’altro defibrillatori e milioni di mascherine, che ormai sono introvabili sul territorio nazionale.

Un pesante silenzio, invece, finora era arrivato dall’Unione Europea, di cui facciamo parte ma che concretamente non si era schierata dalla nostra parte con aiuti in questo momento delicatissimo, in cui lo stivale è paralizzato.

Ma nelle scorse ore Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione Ue, ha lanciato un videomessaggio per esprimere la sua vicinanza ai cittadini italiani e promettere “parecchi miliardi” per fronteggiare il coronavirus.

Commissione europea aiuta all’Italia (foto@Wikipedia)

“Cari italiani, in questo momento difficile, voglio dirvi che non siete soli”, ha detto il presidente della Commissione Ue. “In Europa stiamo seguendo con preoccupazione, ma anche con profondo rispetto e ammirazione quello che state facendo. L’Italia è parte dell’Europa e l’Europa soffre con l’Italia. In questo momento in Europa siamo tutti italiani”, ha aggiunto.

“La presidente von der Leyen ha espresso apprezzamento per gli sforzi del governo italiano e riconosciuto il peso economico e sociale che la crisi attuale impone sulla popolazione”. Con il premier Conte “sono d’accordo che bisogna trarre lezioni dall’esperienza italiana per guidare le politiche europee”: così i due leader in una nota congiunta, dopo una videoconferenza.