Ocse, ecco quante persone rischiano la povertà

In Italia, a fronte di una manciata di ricchi che possiede più di quello che potrebbe mai riuscire razionalmente a spendere in tutta la vita, ci sono milioni di persone e di famiglie che stentano ad arrivare a fine mese e persino a mettere il piatto in tavola a pranzo e a cena.

Tanti, purtroppo, si collocano al di sotto della soglia di povertà, non riuscendo ad assicurarsi neppure le cose basilari per vivere dignitosamente, come un testo sulla testa o i riscaldamenti o dei pasti veramente sani ed equilibrati.

E naturalmente il coronavirus, con le sue potenzialmente terribili conseguenze, certamente contribuirà ad aggravare la situazione.

A lanciare l’allarme è l’Ocse: “L’epidemia di coronavirus che adesso colpisce tanti Paesi è solo l’ultimo sconvolgimento in data che minaccia profondamente il nostro benessere”, ha detto il segretario generale dell’Ocse, Miguel Angel Gurria, presentando il rapporto sul benessere di vita.

Ocse e soglia di povertà (foto@Flickr)

Per il numero uno dell’Ocse, il virus “mette in pericolo non solo la nostra salute, ma anche i legami sociali, i redditi e i mezzi di sussistenza degli individui”.

Più nello specifico, il 27% della popolazione italiana “rischia di finire in povertà se dovesse perdere tre mesi consecutivi di stipendio”.

Snocciolando altri dati, il 20% dei nuclei meno abbienti spende il 40% dei propri guadagni in costi abitativi. L’8% dice di essere “poco soddisfatto” dalla propria vita e sempre l’8% dice di “non avere amici o famiglia a cui rivolgersi in caso di bisogno”.