La fobia dei buchi, una vera e propria malattia

Esiste una paura che diventa fobia si tratta di quella legata ai buchi, le persone che ne soffrono vedono tutto sotto forma di schemi fatti di buchi.

Una fobia dei buchi o tripofobia è una sensazione di paura o disgusto che accompagna le persone se vedono schemi costituiti da buchi, specialmente piccoli o frequenti.

Il termine “trypophobia” è stato menzionato per la prima volta in un forum Internet nel 2005 e questo nome deriva dalla lingua greca, dove “trypta” significa buco e “phobos” significa paura.

L’American Psychiatric Association non ha riconosciuto questa fobia come un disturbo nella quinta edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali.

Questo perché gli esperti considerano le persone con tripofobia più suscettibili al disgusto che alla paura. Inoltre, questa condizione è spesso scomoda, ma non debilitante.

Non esiste un numero significativo di studi su questa fobia, ma alcuni indicano che il 17% dei bambini e degli adulti, circa una persona su 6, soffre di un certo grado di tripofobia.

Le persone che soffrono di tripofobia, fobia dei buchi, sperimentano una forte reazione fisica ed emotiva ogni volta che vedono schemi fatti di buchi o cerchi. Più cerchi vedono, più si sentono a disagio. Oltre ad alcuni dei sintomi che possono accompagnarli, come brividi, nausea, alterazione del battito cardiaco, prurito ed ansia.

I ricercatori hanno scoperto che questi sintomi sono persistenti e portano a menomazioni funzionali nella vita quotidiana, che possono ripresentarsi più volte alla settimana o tutti i giorni.

Uno studio completato nel 2017 ha concluso che su 95 persone intervistate, i sintomi della tripofobia erano a lungo termine e persistenti. Ha anche dimostrato che alcuni di loro soffrono di depressione e ansia generale.

Lo studio del 2017 ha rilevato che i partecipanti che soffrivano della fobia dei buchi, tendevano ad associare i modelli di buchi con agenti patogeni trasmessi dalla pelle. I partecipanti hanno riferito di provare prurito e qualcosa che strisciava sulla loro pelle durante la visualizzazione di tali schemi.

In uno studio pubblicato nel numero di gennaio 2017 di Cognition and Emotion, i ricercatori dell’Università del Kent Tom Kupfer e Ann T.D. Lew hanno preso l’idea di animali velenosi in pericolo quando hanno visto i fattori scatenanti fobici.

Hanno considerato questo rischio non generalmente una minaccia persistente, suggerendo che la tripofobia è probabilmente una risposta esagerata alla naturale tendenza protettiva ad evitare malattie infettive della pelle come il vaiolo e il morbillo e parassiti come la scabbia.

Fobia dei buchi come si fa a diagnosticarla

Non ci sono criteri chiari per diagnosticare la fobia dei buchi poiché non è riconosciuta come un disturbo. Tuttavia, i professionisti della salute mentale possono diagnosticare questa fobia.

Non esiste una diagnosi ufficiale per questo, il terapeuta non diagnosticherà specificamente la tripofobia ma ti farà alcune domande che includono; La prima volta che hai provato paura o disgusto per i piercing, i tuoi sintomi e come influenzano la tua vita in generale.

In questo contesto, un gruppo di ricercatori ha creato un questionario che include 17 domande per diagnosticare le fobie. Chiede alle persone di valutare sintomi come ansia o paura su una scala da 1 (“per niente”) a 5 (“massimo”) quando vedono le immagini dei buchi.

Completare un test di fobia online può anche aiutare a determinare se hai questa avversione, poiché mostra una varietà di immagini da uno a otto secondi ciascuna. Alcune delle immagini mostrate hanno schemi o gruppi di fori e ti viene chiesto di stimare da quanto tempo hai visto ciascuna immagine.