La Nasa ci spaventa con il suono di un buco nero

L’agenzia spaziale statunitense “NASA” ha registrato una clip sonora proveniente da un buco nero nello spazio.

La NASA ha affermato: “C’è un’idea sbagliata che non ci sia suono nello spazio, perché la maggior parte dello spazio è un vuoto e non fornisce alcun mezzo per la trasmissione delle onde sonore, l’ammasso di galassie contiene così tanti gas da cui abbiamo catturato il suono reale di un buco nero“.

La NASA ha pubblicato anche nuove straordinarie immagini di Giove fornite dal telescopio spaziale James Webb, che mostrano due piccole lune, anelli sfocati e poli luminosi.

“È davvero fantastico poter vedere i dettagli di Giove con i suoi anelli, le piccole lune e persino le galassie, tutto in un’unica immagine“, ha scritto lunedì l’astronomo dell’Università di Berkeley Emke de Pater in un post sul blog della NASA.

Una luce splendente appare ai poli del pianeta più grande del sistema solare che comprende la Terra, che è l’aurora boreale di Giove, che consiste in particelle del sole che interagiscono con il campo magnetico della stella, come nel caso pianeta Terra.

Queste immagini mostrano anche la superficie di questo gigante gassoso con i suoi venti, tempeste e nebbia. Nelle immagini da un angolo più ampio, Giove appare con i suoi anelli molto sottili e le sue due lune, Amaltea e Adrastea.

La NASA ha ottenuto queste immagini a seguito di osservazioni effettuate dallo strumento Nirkam del James Webb Telescope, che monitora la radiazione nel vicino infrarosso, che è un campo invisibile ad occhio nudo.

I dati raccolti dallo strumento sono stati convertiti in illustrazioni che l’occhio umano può vedere e i ricercatori studieranno questi dati per avere un’idea migliore del funzionamento interno di Giove.

Il James Webb Telescope, costato dieci miliardi di dollari, è stato inviato nello spazio circa otto mesi fa ed è attualmente di stanza a circa 1,5 milioni di chilometri dal pianeta.