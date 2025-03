“La Resurrezione di Cristo”: il sequel di Mel Gibson inizierà le riprese ad agosto a Cinecittà

Mel Gibson è pronto a tornare dietro la macchina da presa per “The Resurrection of the Christ”, il tanto atteso sequel de La Passione di Cristo. Le riprese partiranno ad agosto 2025 negli storici studi di Cinecittà a Roma, come confermato da Manuela Cacciamani, CEO degli Studios.

Riprese a Cinecittà: il ritorno di Mel Gibson

La notizia è stata rivelata dalla stessa Cacciamani in un’intervista a Il Sole 24 Ore, dove ha confermato che la produzione del film sarà interamente realizzata negli studi italiani.

“Il nuovo film diretto da Mel Gibson e prodotto da Icon Productions sarà girato interamente a Cinecittà, richiedendo l’utilizzo di numerosi teatri di posa e scenografie su larga scala”, ha dichiarato la CEO.

Un progetto ambizioso: dalla resurrezione alla caduta degli angeli

Il film si concentrerà sulla resurrezione di Gesù Cristo, riprendendo la narrazione da dove si era interrotta La Passione di Cristo, ovvero con la crocifissione. Mel Gibson ha rivelato in un’intervista con Joe Rogan che la sceneggiatura, scritta insieme a suo fratello e Randall Wallace (Braveheart), ha richiesto oltre sette anni di lavoro.

Secondo Gibson, il sequel esplorerà tematiche ancora più profonde, spingendosi oltre la semplice resurrezione:

“Per raccontare questa storia nel modo giusto, bisogna partire dalla caduta degli angeli. Questo significa esplorare altri regni, scendere negli inferi, entrare nello Sheol”, ha spiegato il regista.

Jim Caviezel tornerà nel ruolo di Gesù (con effetti di ringiovanimento CGI)

Mel Gibson ha confermato che Jim Caviezel riprenderà il ruolo di Gesù, ma data la distanza temporale dal primo film (oltre 20 anni), saranno necessarie tecniche di de-aging in CGI per mantenere la continuità visiva.

Il regista ha descritto il progetto come “molto ambizioso”, spiegando che la storia si estenderà dalla resurrezione fino alla morte dell’ultimo apostolo.

“Non sarà un’impresa facile, servirà molta pianificazione. Ma è una sfida che voglio affrontare”, ha dichiarato Gibson.

Cinecittà al centro del cinema internazionale

Oltre al progetto di Gibson, gli Studios di Cinecittà continuano ad essere un punto di riferimento per le grandi produzioni internazionali. Ridley Scott sta attualmente utilizzando Cinecittà come base operativa per un nuovo film, mentre gli studios ospitano anche produzioni Disney, Universal, Fremantle ed Endemol Shine Italy.

Il cinema italiano torna così sotto i riflettori, pronto ad accogliere uno dei film più attesi dei prossimi anni.