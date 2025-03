Le migliori serie tv coreane su netflix

Negli ultimi anni, i K-Drama (drama coreani) hanno conquistato il pubblico internazionale grazie alle loro storie avvincenti, personaggi ben sviluppati e produzioni di alta qualità. Netflix ha giocato un ruolo chiave nella diffusione del fenomeno, offrendo un vasto catalogo di serie TV coreane per ogni genere: dal romantico al thriller, dal fantasy al crime.

Se sei alla ricerca delle migliori serie TV coreane su Netflix, ecco una selezione aggiornata e imperdibile!

Drammi Romantici e Commedie Romantiche

Crash Landing on You (2019-2020)

Trama: Yoon Se-ri, una ricca imprenditrice sudcoreana, precipita accidentalmente in Corea del Nord durante un volo in deltaplano. Qui incontra Ri Jeong-hyeok, un ufficiale nordcoreano che decide di aiutarla. Nasce un amore impossibile, ostacolato dalla politica e dal destino.

Perché guardarlo? Una storia d’amore emozionante con un mix perfetto di tensione, umorismo e sentimenti.

Hometown Cha-Cha-Cha (2021)

Trama: Yoon Hye-jin, una dentista di Seoul, si trasferisce in un piccolo villaggio di mare e incontra Hong Du-sik, un uomo tuttofare amato da tutti. Tra i due nasce un’intensa relazione che cambierà le loro vite.

Perché guardarlo? Un K-drama rilassante e dolce, con paesaggi mozzafiato e una chimica incredibile tra i protagonisti.

Business Proposal (2022)

Trama: Un’impiegata accetta di partecipare a un appuntamento al buio al posto della sua amica, senza sapere che l’uomo che incontrerà è il suo capo!

Perché guardarlo? Un mix perfetto di romanticismo e comicità, con scene esilaranti e momenti romantici indimenticabili.

Thriller, Crime e Azione

Squid Game (2021)

Trama: 456 persone, tutte con enormi debiti, accettano di partecipare a una serie di giochi per bambini con in palio un premio in denaro straordinario. Tuttavia, scoprono presto che perdere significa morire.

Perché guardarlo? Un thriller psicologico che ha conquistato il mondo con la sua critica sociale e la tensione costante.

Vincenzo (2021)

Trama: Vincenzo Cassano, un avvocato e consigliere della mafia italiana di origine coreana, torna in Corea del Sud per risolvere un affare legato a un tesoro nascosto. Qui si scontra con un conglomerato corrotto e decide di farsi giustizia da solo.

Perché guardarlo? Un mix esplosivo di azione, dramma legale e humor nero, con un protagonista carismatico interpretato da Song Joong-ki.

My Name (2021)

Trama: Yoon Ji-woo, una giovane donna che vuole vendicare la morte del padre, si infiltra nella polizia lavorando sotto copertura per un potente boss della droga.

Perché guardarlo? Un K-drama pieno di azione e adrenalina, con combattimenti spettacolari e una protagonista forte e determinata.

Fantasy e Sci-Fi

Alchemy of Souls (2022-2023)

Trama: In un mondo magico dove esiste la pratica della “trasmigrazione delle anime”, una potente maga rimane intrappolata nel corpo di una ragazza cieca. Il suo destino si intreccia con quello di un giovane nobile dal passato misterioso.

Perché guardarlo? Un’epica avventura fantasy con effetti speciali spettacolari e una trama avvincente.

The Uncanny Counter (2020-2023)

Trama: Un gruppo di cacciatori di demoni, noti come “Counter”, lavora sotto copertura in un ristorante di noodle per eliminare gli spiriti maligni che minacciano gli esseri umani.

Perché guardarlo? Azione, fantasy e una squadra di eroi irresistibili, con combattimenti incredibili e momenti toccanti.

Sweet Home (2020-2023)

Trama: Un giovane solitario si ritrova intrappolato in un condominio quando un’epidemia trasforma gli esseri umani in mostri. Insieme ai vicini, lotta per la sopravvivenza in un mondo ormai apocalittico.

Perché guardarlo? Horror, azione e suspense in una serie piena di colpi di scena e creature terrificanti.

Commedia e Slice of Life

Hospital Playlist (2020-2021)

Trama: Segue la vita quotidiana di cinque medici, amici dai tempi dell’università, che lavorano nello stesso ospedale. Tra operazioni, amicizie e momenti musicali, la serie offre uno sguardo realistico e toccante sulla professione medica.

Perché guardarlo? Una storia dolce e realistica, con un cast affiatato e momenti emozionanti.

Reply 1988 (2015-2016)

Trama: Un nostalgico viaggio nella Corea degli anni ’80, attraverso la storia di cinque amici che crescono insieme nello stesso quartiere.

Perché guardarlo? Perfetto per chi ama le storie di crescita, amicizia e famiglia, con un forte senso di nostalgia.

Conclusione

Netflix offre un catalogo ricco di serie TV coreane per tutti i gusti. Che tu ami il romanticismo, l’azione, il thriller o il fantasy, troverai sicuramente il K-drama perfetto per te.