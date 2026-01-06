Tutte le novità sul condono edilizio 2026

Il panorama normativo italiano sulle costruzioni sta attraversando una fase di trasformazione profonda. Se fino a poco tempo fa parlare di regolarizzazione significava addentrarsi in un labirinto burocratico quasi insuperabile, le disposizioni entrate in vigore con la Legge di Bilancio 2026 e il consolidamento del Decreto Salva Casa hanno cambiato le carte in tavola. Non siamo di fronte a un condono tombale indiscriminato, ma a un sistema di sanatoria edilizia semplificata che punta a restituire commerciabilità a milioni di immobili bloccati da piccole irregolarità.

Addio alla doppia conformità asincrona

La vera rivoluzione che caratterizza questo inizio di 2026 riguarda il superamento del principio della doppia conformità. Per decenni, per sanare un abuso, era necessario dimostrare che l’opera rispettasse le leggi vigenti sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda. Un paradosso temporale che rendeva impossibile regolarizzare interventi fatti negli anni ’80 che oggi non avrebbero ottenuto il via libera per nuovi standard energetici o distanze diverse.

Le nuove norme introducono la conformità asincrona per difformità parziali, un meccanismo che permette di ottenere il titolo in sanatoria se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica attuale e ai requisiti edilizi dell’epoca in cui è stato realizzato. Secondo i dati tecnici circolati durante l’esame della manovra, questa modifica potrebbe sbloccare circa l’80% delle pratiche attualmente pendenti negli uffici tecnici comunali.

Le sanzioni fisse e il nuovo tariffario 2026

Un altro punto di rottura rispetto al passato è l’abbattimento dei costi punitivi. Il legislatore ha compreso che sanzioni troppo elevate incentivano l’illegalità sommersa invece dell’emersione. Per questo motivo, la nuova sanatoria edilizia 2026 prevede un sistema di oblazioni a importo fisso per le irregolarità minori.

Ecco i principali scaglioni di costo introdotti:

Sanzione di 1.032 euro per interventi che risultano conformi sia alle norme dell’epoca sia a quelle attuali, ma privi di titolo.

per interventi che risultano conformi sia alle norme dell’epoca sia a quelle attuali, ma privi di titolo. Sanzione fissa di 2.068 euro per le opere eseguite in assenza o difformità dalla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

per le opere eseguite in assenza o difformità dalla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Minimo inderogabile di 2.500 euro per le sanatorie semplificate che riguardano variazioni essenziali, eliminando il vecchio calcolo basato sul valore venale che spesso portava a cifre esorbitanti.

Come riportato da autorevoli portali di informazione giuridica come Ediltecnico, l’obiettivo è uniformare il comportamento dei Comuni, evitando che un cittadino a Milano paghi dieci volte più di uno a Roma per la stessa veranda non dichiarata.

Opere sanabili entro il 30 settembre 2025

Un dettaglio cruciale per chiunque abbia pendenze aperte riguarda la data di ultimazione dei lavori. Gli emendamenti approvati fissano un paletto temporale chiaro: possono accedere alle procedure semplificate le opere concluse entro il 30 settembre 2025.

Cosa si intende per “ultimato”? La giurisprudenza, richiamando la Legge 47/1985, specifica che un edificio è considerato finito quando è stato eseguito il rustico e completata la copertura. Per le opere interne, invece, conta il completamento funzionale. È bene ricordare che restano esclusi dal condono gli abusi gravi, come le nuove costruzioni totalmente abusive o gli aumenti volumetrici che superano le soglie di tolleranza previste dal Testo Unico Edilizia. Non si tratta di una “licenza di costruire ovunque”, ma di un modo per correggere errori del passato su edifici già esistenti.

Stato legittimo e compravendite: cosa cambia per i proprietari

Uno dei problemi più sentiti nel mercato immobiliare è la difficoltà di dimostrare lo stato legittimo dell’immobile durante un rogito. Spesso i proprietari scoprono di avere una planimetria catastale non conforme solo al momento della vendita, rischiando di far saltare l’affare o di dover abbassare drasticamente il prezzo.

La riforma del 2026 agisce proprio qui: il pagamento della sanzione e il conseguimento del titolo in sanatoria concorrono ora direttamente alla formazione dello stato legittimo. Questo significa che una volta pagata la multa e presentata la documentazione, l’immobile diventa “pulito” a tutti gli effetti di legge, facilitando l’accesso ai mutui bancari e alle detrazioni fiscali. A tal proposito, la Legge di Bilancio ha confermato che anche gli immobili regolarizzati tramite sanatoria potranno accedere alle premialità volumetriche per la rigenerazione urbana, un’apertura fondamentale per chi intende ristrutturare vecchi stabili.

Il ruolo del nuovo Codice dell’Edilizia

Mentre si applicano queste misure d’urgenza, il Governo sta lavorando al nuovo Codice delle Costruzioni, un testo che dovrebbe sostituire definitivamente il vecchio DPR 380/2001. L’intento è quello di digitalizzare l’intero processo attraverso il fascicolo digitale delle costruzioni, una sorta di “carta d’identità” del fabbricato che conterrà tutta la storia urbanistica e tecnica dell’immobile.

Questa spinta verso la trasparenza è supportata anche dalla Corte Costituzionale che, in diverse sentenze recenti, ha ribadito come la semplificazione amministrativa non debba però andare a discapito della tutela ambientale e paesaggistica. Infatti, nelle aree soggette a vincoli assoluti, le maglie del condono restano strettissime: non è possibile sanare nulla che comprometta zone a rischio idrogeologico o monumenti nazionali.

Domande Frequenti (FAQ)

Quali sono i costi minimi per regolarizzare un piccolo abuso nel 2026? Con le nuove norme, le sanzioni sono state notevolmente ridotte per incentivare la regolarizzazione. Per le difformità minori o interventi conformi ma non dichiarati, la sanzione parte da 1.032 euro. Per casi più complessi legati alla SCIA, l’importo è di 2.068 euro, con un minimo di 2.500 euro per le sanatorie semplificate.

Posso sanare una veranda realizzata alla fine del 2025? La normativa attuale permette di regolarizzare le opere che risultano ultimate entro la data del 30 settembre 2025. Per “ultimazione” si intende il completamento funzionale dell’opera. Se la veranda è stata terminata dopo tale data, non potrà beneficiare delle procedure di sanatoria semplificata previste dall’ultimo pacchetto legislativo.

Cosa succede se il mio immobile si trova in una zona con vincolo paesaggistico? Il condono 2026 mantiene restrizioni severe per le aree vincolate. Non è possibile sanare interventi che comportino aumenti di volumetria o modifiche sostanziali dei prospetti in zone soggette a tutela paesaggistica o ambientale, a meno che non si tratti di lievi difformità già ammesse dalle tolleranze costruttive vigenti.

La sanatoria edilizia garantisce l’accesso ai bonus casa? Sì, uno degli obiettivi della riforma è permettere agli immobili regolarizzati di accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali. Una volta ottenuto il titolo in sanatoria e ripristinato lo stato legittimo, il proprietario può richiedere i bonus per la ristrutturazione o l’efficientamento energetico, come previsto dalla proroga delle aliquote al 50% per la prima casa.