Il Leasing Operativo, spesso chiamato anche Noleggio Operativo, è diventato uno strumento fondamentale per molte aziende e professionisti che vogliono accedere a beni strumentali all’attività senza appesantire il bilancio con un acquisto diretto. Non è un finanziamento nel senso stretto del termine, ma una vera e propria locazione di beni, che si è affermata come alternativa strategica al tradizionale leasing finanziario.

Questa formula, infatti, pone l’accento sull’utilizzo del bene e sui servizi accessori, piuttosto che sulla proprietà.

Come Funziona il Leasing Operativo in Breve

Nel leasing operativo, una società di locazione (il locatore) acquista un bene (ad esempio: attrezzature IT, macchinari, veicoli, ecc.) scelto dall’azienda o professionista (l’utilizzatore) e glielo concede in uso per un periodo di tempo concordato, in cambio di un canone periodico fisso.

Il Locatore mantiene la proprietà del bene.

Il Canone non copre solo l'utilizzo, ma spesso include anche servizi aggiuntivi essenziali come manutenzione, assistenza tecnica e assicurazione.

Al Termine del Contratto, non è previsto l'obbligo di riscatto, l'utilizzatore può: Restituire il bene. Rinnovare il contratto, magari con un canone ridotto. Sostituire il bene con un modello più aggiornato.

, non è previsto l’obbligo di riscatto, l’utilizzatore può:

I Vantaggi del Leasing Operativo: Leggerezza e Flessibilità

Per un’impresa moderna, in un mercato che evolve a ritmi vertiginosi, i pro del noleggio operativo offrono vantaggi significativi non solo operativi, ma anche finanziari e fiscali.

1. Mantenimento della Liquidità e Nessun Impatto sul Debito

Il vantaggio più evidente è la preservazione del capitale circolante. L’azienda non deve sostenere un esborso iniziale importante, non avendo l’onere dell’acquisto. Inoltre, essendo classificato come un servizio e non come un’operazione finanziaria (a differenza del leasing finanziario), il leasing operativo non intacca le linee di credito bancarie e non è quasi mai segnalato alla Centrale Rischi. Questo significa mantenere alta la capacità di indebitamento per altre esigenze cruciali.

2. Aggiornamento Tecnologico Costante (Addio Obsolescenza)

Questo è il punto di forza per eccellenza, specialmente per settori come l’Information Technology (IT) e la diagnostica medica, dove l’obsolescenza tecnologica è rapidissima. Poter restituire un bene superato e sostituirlo immediatamente con uno di ultima generazione permette all’azienda di mantenere un vantaggio competitivo e assicurare sempre la massima efficienza produttiva.

3. Deducibilità Fiscale Totale e Semplicità Contabile

I canoni di leasing operativo sono interamente deducibili ai fini IRES/IRPEF e IRAP, senza vincoli di durata minima del contratto (a differenza del leasing finanziario). L’IVA è interamente detraibile sui canoni.

Esempio: Invece di dover ammortizzare un server aziendale in 5 anni, con il leasing operativo puoi dedurre l’intero costo (canone) nell’arco dei 2-3 anni di durata del contratto, accelerando il recupero fiscale.

4. Costi Certo e Servizi Inclusi

Il canone mensile è fisso e chiaro, e in molti casi comprende manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza tecnica, e assicurazione. Questo elimina il rischio di costi imprevisti per guasti o riparazioni, facilitando una pianificazione finanziaria precisa. Non si deve pensare alla gestione del bene; in sostanza, si acquista l’uso, non il problema della proprietà.

Gli Svantaggi del Leasing Operativo: Cosa Considerare

Nonostante i numerosi benefici, il leasing operativo presenta anche degli aspetti meno convenienti, che vanno valutati attentamente.

1. Nessuna Proprietà del Bene

Al termine del contratto, l’utilizzatore non diventa proprietario del bene. Se l’obiettivo a lungo termine è l’acquisizione del cespite per farlo entrare nel patrimonio aziendale (ad esempio, un immobile o un macchinario a lunghissima vita utile), allora il leasing operativo non è la scelta giusta. In questi casi, il leasing finanziario o l’acquisto diretto sono più indicati.

2. Costo Totale Potenzialmente Superiore

Se paragonato all’acquisto diretto, o al leasing finanziario con riscatto finale, il costo totale dei canoni può risultare più elevato, soprattutto se non si sfruttano a pieno i servizi accessori inclusi. Questo divario si riduce se il bene ha un alto tasso di svalutazione o se i servizi di manutenzione inclusi avrebbero rappresentato una spesa significativa.

3. Vincoli sull’Utilizzo e la Personalizzazione

I contratti di noleggio possono imporre delle restrizioni specifiche sull’uso del bene (es. limite di chilometraggio per i veicoli, o vincoli su modifiche/personalizzazioni dei macchinari). L’utilizzatore deve attenersi scrupolosamente alle condizioni stabilite per evitare penali al momento della restituzione.

4. Obbligo di Restituzione in Buono Stato

Alla fine del periodo di noleggio, l’azienda ha l’obbligo di restituire il bene in condizioni d’usura normali. Eventuali danni o usure eccessive possono comportare l’addebito di costi aggiuntivi per il ripristino, penalizzando l’efficacia del noleggio.

Verdetto: Quando Conviene Scegliere il Leasing Operativo?

Il leasing operativo è la soluzione ottimale per i beni a rapida obsolescenza e per le aziende che privilegiano la flessibilità, la pianificazione certa dei costi e l’efficienza tecnologica costante. È la scelta vincente per:

Attrezzature IT (PC, server, stampanti multifunzione, software).

(PC, server, stampanti multifunzione, software). Flotte aziendali e veicoli commerciali.

e veicoli commerciali. Macchinari industriali con cicli di vita brevi o che richiedono aggiornamenti frequenti.

Se l’obiettivo è la proprietà del bene a lungo termine (es. macchinari industriali pesanti con vita utile di oltre 10 anni), il leasing finanziario o l’acquisto rimangono le opzioni preferibili.

FAQ sul Leasing Operativo

1. Qual è la differenza principale tra leasing operativo e finanziario?

La distinzione cruciale riguarda la proprietà e l’opzione di riscatto. Nel Leasing Operativo, l’obiettivo è l’uso; la proprietà resta alla società locatrice e non c’è l’obbligo di riscatto. Nel Leasing Finanziario, l’obiettivo è l’acquisto finale: l’utilizzatore ha il diritto di riscattare il bene a un prezzo prestabilito al termine del contratto. Il finanziario è, di fatto, più simile a un mutuo.

2. Il leasing operativo ha un impatto sul bilancio aziendale?

A livello contabile, il leasing operativo è trattato come un costo di esercizio (un servizio), e i canoni vengono registrati come un costo operativo. Questo significa che non aumenta le immobilizzazioni nel tuo stato patrimoniale e non genera un debito finanziario, a differenza del leasing finanziario che è gestito come una passività a lungo termine, rendendo più “leggero” il bilancio.

3. Quali servizi sono tipicamente inclusi nel canone?

Sebbene la composizione del canone possa variare, i servizi frequentemente inclusi sono la manutenzione (ordinaria e straordinaria), l’assistenza tecnica in caso di guasti, le coperture assicurative (furto, incendio, danni), e talvolta anche la gestione burocratica (es. bollo auto). L’inclusione di questi servizi è uno dei maggiori vantaggi operativi per l’utilizzatore.