Meteorite più vecchio della Terra cade in Georgia

Un frammento di roccia spaziale, più antico del nostro stesso pianeta, ha concluso il suo viaggio cosmico in modo a dir poco spettacolare, sfondando il tetto di un’abitazione in Georgia, Stati Uniti. Questo eccezionale evento non solo ha sorpreso i residenti, ma ha anche fornito agli scienziati un prezioso messaggero dal passato del nostro Sistema Solare.

Un fossile dello Spazio di 4,56 miliardi di anni

La vera sorpresa non è stata tanto la caduta, quanto l’età del visitatore cosmico. Le analisi condotte dai ricercatori dell’Università della Georgia hanno rivelato una datazione sorprendente: il meteorite, battezzato “McDonough”, ha ben 4,56 miliardi di anni. Per dare un’idea, è circa 20 milioni di anni più vecchio della Terra stessa.

Utilizzando tecniche di microscopia avanzata, il geologo Scott Harris ha classificato il meteorite come una condrite ordinaria, una delle tipologie più comuni ma non per questo meno affascinanti. “Questo particolare meteorite ha una lunga storia alle spalle”, ha affermato Harris. Si ritiene che provenga da un gruppo di asteroidi situati nella fascia principale tra Marte e Giove, originatosi dalla frantumazione di un corpo celeste molto più grande circa 470 milioni di anni fa. Un viaggio durato eoni, terminato in un soggiorno della Georgia.

Una palla di fuoco più luminosa della Luna

L’arrivo del meteorite McDonough non è passato inosservato. Il 26 giugno, l’American Meteor Society ha raccolto decine di segnalazioni riguardo una “palla di fuoco” eccezionalmente brillante che ha solcato i cieli diurni. Secondo le stime, il bolide ha raggiunto una magnitudine di -14, risultando persino più luminoso della luna piena. Un fenomeno raro, considerando che la maggior parte delle meteore è visibile solo di notte.

L’evento è stato accompagnato da un boato sonico, un altro dettaglio non comune, avvertito distintamente al suolo. Il proprietario della casa colpita ha raccontato di aver sentito tre suoni quasi simultaneamente: l’impatto con il tetto, il boom sonico e lo schianto sul pavimento. L’energia dell’impatto è stata tale da polverizzare parte della roccia, lasciando una sottile polvere cosmica in tutta la stanza. Si tratta del 27° meteorite mai recuperato in Georgia e solo del sesto di cui si è potuta documentare la caduta.

Conclusione

Il meteorite McDonough non è solo un sasso caduto dal cielo, ma una capsula del tempo che ci offre una finestra diretta sulla formazione del nostro Sistema Solare. Studiare questi reperti è fondamentale non solo per comprendere le nostre origini, ma anche per monitorare e, un giorno, proteggerci da potenziali minacce cosmiche.

Per chi volesse approfondire l’affascinante mondo delle meteore e degli asteroidi, consigliamo di visitare i seguenti siti:

American Meteor Society (AMS): https://www.amsmeteors.org/

https://www.amsmeteors.org/ NASA – Solar System Exploration: https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/