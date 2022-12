Mobile Pos a Zero canone

Fino a qualche tempo fa disporre del POS nella propria attività commerciale rappresentava un plus e i clienti erano ben lieti di trovare a loro disposizione un’alternativa valida per il pagamento qualora fossero sprovvisti di contante. Oggi l’obbligo del POS è esteso in Italia a tutte le categorie di commercianti e scegliere per la propria attività l’apparecchio migliore alle proprie esigenze è una necessità.

Certo è che oggi il mercato offre molte più alternative rispetto a qualche anno fa. Se prima infatti l’unico modo per accettare carte nel proprio esercizio commerciale era dotarsi di un POS fisso, oggi ci sono molte più varianti: dai POS tradizionali senza fili, ai più evoluti SmarPOS che offrono servizi integrati utili per la propria attività, al mobile pos per pagamenti

Quest’ultimo, nello specifico, rappresenta una delle ultime tipologie di POS immesse sul mercato: più piccoli rispetto ai loro predecessori si distingue da essi perché non si collega direttamente alla rete telefonica, bensì ad uno smartphone, e consente il pagamento elettronico tramite connessione bluetooth.

Convenienti e facili da utilizzare, i mobile POS si stanno rivelando la soluzione preferita da piccole imprese e professionisti in movimento che, grazie a questa ultima generazione di apparecchi, possono accettare pagamenti elettronici ovunque ed in qualsiasi momento. Pensiamo ad esempio alle attività in mobilità, presenza in fiere e mercatini, consegne a domicilio o piccoli negozi.

Tutto è gestito da un’applicazione sullo smarphone cui il POS è collegato e che consente di fare il cosiddetto “pairing” tra i due apparecchi: a quel punto sarà sufficiente digitare l’importo della transazione nell’app installata sullo smartphone e accettare il pagamento avvicinando la carta di credito, debito o bancomat del cliente al POS. Sarà il telefono stesso poi ad inviare lo scontrino al cliente via SMS o mail. Il tutto è riassumibile, dunque, in quattro semplici passaggi:

Connetti il terminale: accedi all’App e connetti il terminale tramite il Bluetooth del tuo smartphone; Inserisci l’importo: utilizzando la calcolatrice disponibile nell’App; Accetta il pagamento: con la possibilità, ove richiesto, di raccogliere la firma direttamente sullo schermo dello smartphone; Invia la ricevuta: condividi la ricevuta tramite e-mail o SMS con il tuo cliente.

Alcune caratteristiche degne di nota, oltre quelle appena evidenziate sono:

Multiutenza: ovvero la possibilità di associare il POS a smartphone differenti per farlo utilizzare anche da più collaboratori;

Possibilità di incassare velocemente con diversi metodi di pagamento: questi POS accettano tutte le tipologie di carte, inclusi i circuiti internazionali, PagoBANCOMAT e i pagamenti digitali;

Utilizzo dell’app: non solo per gli scopi già visti, ma anche per controllare le transazioni, creare un catalogo dei prodotti, gestire profili differenti.

Se dotarsi di POS non è più una scelta, dunque, senza dubbio optare per lo strumento migliore lo è e grazie all’ampia gamma di prodotti a disposizione è anche abbastanza semplice.