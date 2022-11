Modalità stand by pc consuma davvero di meno?

Gli utenti tendono a utilizzare quotidianamente alcune opzioni che considerano corrette nei loro dispositivi e che diventano comuni, sebbene possano causare in realtà dei problemi.

Uno di questi è il dibattito tra spegnere il computer o lasciarlo acceso in modalità standby e i vantaggi o gli svantaggi che ciascuna opzione può comportare.

Molti valutano queste due opzioni in base a una situazione particolare, poiché ognuna consente di continuare il lavoro un po’ più tardi, ma consente al computer di riposare durante le lunghe ore di accensione.

La verità è che non esiste un modo specifico, ma ci sono risposte a situazioni diverse come il consumo di energia.

Risparmio energetico è vero o no?

Questa è forse la domanda più grande per coloro che hanno un computer desktop, perché lo lasciano in modalità di sospensione durante la notte e non si sa se sta consumando elettricità. La risposta diretta è: sì.

Tutti i computer funzionano con la memoria RAM, che è volatile, cioè ha bisogno di energia per funzionare e se non ce l’ha, chiuderà tutti i processi caricati.

Quando si mette il computer in questa modalità, ciò che fa la memoria è entrare in un piccolo lavoro, ma allo stesso modo ha bisogno di una fonte di energia per conservare i processi e che all’accensione del PC si attivino normalmente.

Per i laptop è lo stesso e anche se quando lo si lascia sospeso ha la batteria scarica, è possibile che al suo nuovo utilizzo si spenga.

Quindi, sebbene il consumo sia molto inferiore rispetto a computer acceso, si rifletterà nella bolletta, ma anche nelle prestazioni della RAM. Da Intel assicurano che l’uso della modalità di sospensione molto regolarmente influirà su questa sezione.

“Se lasciamo il PC in modalità di sospensione per molto tempo senza spegnerlo, la memoria potrebbe non ripristinarsi correttamente. Potrebbero essere causate ridondanze di memoria eccessive e rallentarne la velocità operativa o causare errori (BSOD) quando si torna alla normalità dopo aver sospeso il PC“, afferma l’azienda.

Quindi la raccomandazione per coloro a cui piace sfruttare questa funzione è di riavviare o spegnere il computer ogni due o tre giorni, cosa che possono fare a volte sapendo che non continueranno a fare lo stesso lavoro.

Ma in generale non è che questa modalità vada a danneggiare il computer da un momento all’altro, per brevi tempi è perfetta come soluzione per un momento di riposo o di trasferimento in un altro luogo, perché l’usura si noterà nel corso dei mesi o anni.

Un’altra opzione per risparmiare energia

Per chi vuole risparmiare quello che sta facendo e accendere il computer velocemente, c’è un’alternativa che consuma meno energia rispetto alla modalità di sospensione. Si tratta di mettere il computer in “ibernazione“.

Questo strumento non prende il suo processo dalla memoria RAM, come la sospensione, ma quello che fa è archiviare i dati necessari sul disco rigido e quindi accendere il computer in un tempo più veloce rispetto al normale spegnimento, anche se non veloce come la sospensione.

Nel caso in cui questa opzione non appaia sul computer, dovrebbe essere attivata solo dalla configurazione in questo modo:

Vai al Pannello di controllo

Quindi cerca “Opzioni di alimentazione” e quindi “scegli il comportamento dei pulsanti di accensione/spegnimento”

Quindi vai su “Modifica impostazioni attualmente non disponibili”

Per selezionare infine ‘Ibernazione’ per mostrarlo nel menu di avvio/arresto

Salva le modifiche