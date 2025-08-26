Star Wars: qual è l’ordine giusto per vederlo la prima volta?

Entrare nell’universo di Star Wars per la prima volta è un’esperienza epica, un viaggio in una “galassia lontana, lontana” che ha segnato l’immaginario di intere generazioni. Ma da dove iniziare? La domanda sull’ordine corretto in cui guardare i film di Star Wars è un dibattito che anima i fan da decenni. Con tre trilogie, svariati film spin-off e serie TV, il timore di sbagliare approccio e rovinarsi qualche colpo di scena è più che legittimo.

Tranquillo, non c’è una risposta universalmente “giusta”, ma esistono diverse “scuole di pensiero”, ognuna con i suoi pro e i suoi contro. La scelta dipende molto dall’esperienza che cerchi: vuoi vivere la storia come è stata svelata al pubblico o seguirla nel suo sviluppo cronologico interno? Analizziamo insieme i metodi più famosi per aiutarti a decidere quale fa per te.

L’Ordine di Uscita: l’esperienza originale

Questo è il modo in cui il mondo ha conosciuto Star Wars. Partire dai film come sono arrivati nelle sale cinematografiche permette di vivere la storia con le stesse sorprese e rivelazioni del pubblico originale. È un approccio che preserva intatto uno dei colpi di scena più famosi della storia del cinema.

Come procedere:

Trilogia Originale Episodio IV – Una nuova speranza (1977)

Episodio V – L’Impero colpisce ancora (1980)

Episodio VI – Il ritorno dello Jedi (1983) Trilogia Prequel Episodio I – La minaccia fantasma (1999)

Episodio II – L’attacco dei cloni (2002)

Episodio III – La vendetta dei Sith (2005) Trilogia Sequel e Spin-off Episodio VII – Il risveglio della Forza (2015)

Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Episodio VIII – Gli ultimi Jedi (2017)

Solo: A Star Wars Story (2018)

Episodio IX – L’ascesa di Skywalker (2019)

Perché sceglierlo:

Il colpo di scena: Vivrai la rivelazione chiave di L’Impero colpisce ancora con lo stesso impatto devastante che ebbe sul pubblico nel 1980.

Vivrai la rivelazione chiave di L’Impero colpisce ancora con lo stesso impatto devastante che ebbe sul pubblico nel 1980. Evoluzione tecnologica: Apprezzerai l’evoluzione degli effetti speciali, passando dalla magia artigianale della trilogia originale alla computer grafica dei prequel e dei sequel.

Apprezzerai l’evoluzione degli effetti speciali, passando dalla magia artigianale della trilogia originale alla computer grafica dei prequel e dei sequel. Intenzione originale: È il modo in cui George Lucas ha scelto inizialmente di raccontare la sua storia, introducendo prima l’universo e poi esplorandone le origini.

A chi è consigliato: A chi si avvicina per la prima volta a Star Wars e vuole un’esperienza “pura”, senza spoiler. È universalmente considerato il punto di partenza più sicuro.

L’Ordine Cronologico: la saga in linea retta

Se preferisci seguire una narrazione lineare dall’inizio alla fine, l’ordine cronologico è la strada da percorrere. Questa modalità segue la storia della famiglia Skywalker e della galassia in ordine temporale, dalla caduta della Vecchia Repubblica all’ascesa e caduta dell’Impero.

Come procedere (solo film principali):

Episodio I – La minaccia fantasma (1999) Episodio II – L’attacco dei cloni (2002) Episodio III – La vendetta dei Sith (2005) Solo: A Star Wars Story (2018) Rogue One: A Star Wars Story (2016) Episodio IV – Una nuova speranza (1977) Episodio V – L’Impero colpisce ancora (1980) Episodio VI – Il ritorno dello Jedi (1983) Episodio VII – Il risveglio della Forza (2015) Episodio VIII – Gli ultimi Jedi (2017) Episodio IX – L’ascesa di Skywalker (2019)

Perché sceglierlo:

Narrazione lineare: La storia scorre in modo fluido e consequenziale, rendendo più semplice seguire l’evoluzione dei personaggi e degli eventi politici.

La storia scorre in modo fluido e consequenziale, rendendo più semplice seguire l’evoluzione dei personaggi e degli eventi politici. Focus su Anakin: La tragica storia di Anakin Skywalker e la sua trasformazione in Darth Vader diventa il cuore pulsante della narrazione fin dall’inizio.

La tragica storia di Anakin Skywalker e la sua trasformazione in Darth Vader diventa il cuore pulsante della narrazione fin dall’inizio. Comprensione del contesto: Arriverai alla trilogia originale con una piena consapevolezza del contesto politico, dell’ascesa dell’Impero e del passato dei personaggi come Obi-Wan Kenobi.

A chi è consigliato: A chi conosce già i colpi di scena principali o a chi preferisce le narrazioni ordinate e non teme di “sacrificare” la grande rivelazione in nome della coerenza temporale.

L’Ordine Machete: il meglio dei due mondi?

Creato dal blogger Rod Hilton nel 2011, l’ordine “Machete” è una soluzione ibrida che cerca di preservare il grande colpo di scena della trilogia originale, utilizzando al contempo i prequel come un lungo flashback per dare profondità alla storia. La sua particolarità? Salta completamente Episodio I – La minaccia fantasma, considerato da molti il capitolo più debole e meno rilevante per la trama principale.

Come procedere:

Episodio IV – Una nuova speranza Episodio V – L’Impero colpisce ancora Episodio II – L’attacco dei cloni Episodio III – La vendetta dei Sith Episodio VI – Il ritorno dello Jedi

Perché sceglierlo:

Preserva la sorpresa: Iniziando con Episodio IV e V, il colpo di scena su Darth Vader rimane intatto.

Iniziando con Episodio IV e V, il colpo di scena su Darth Vader rimane intatto. Flashback efficace: Dopo la rivelazione, si torna indietro con Episodio II e III per scoprire come e perché Anakin è diventato Vader, arricchendo il climax di Episodio VI.

Dopo la rivelazione, si torna indietro con Episodio II e III per scoprire come e perché Anakin è diventato Vader, arricchendo il climax di Episodio VI. Ritmo migliorato: Eliminando Episodio I, si evitano le parti spesso criticate della trama (come le discussioni sulle rotte commerciali e Jar Jar Binks) e ci si concentra sulla caduta di Anakin.

A chi è consigliato: A chi cerca un’esperienza narrativa più sofisticata e vuole concentrarsi sulla saga di Luke, usando la storia di Anakin come un potente strumento di approfondimento narrativo.

E le serie TV e gli altri spin-off?

L’universo di Star Wars si è espanso enormemente con serie come The Mandalorian, Andor e Obi-Wan Kenobi. Per una prima visione, è consigliabile concentrarsi sui film della “Saga Skywalker” (Episodi I-IX). Una volta completata, potrai esplorare queste storie aggiuntive che arricchiscono la galassia con nuovi personaggi e prospettive. Rogue One e Solo sono più facili da inserire, ma danno il meglio di sé dopo aver visto almeno la trilogia originale.

Il verdetto finale: da dove iniziare?

Se stai per impugnare una spada laser per la prima volta, l’ordine di uscita è quasi sempre la scelta migliore. Ti permette di innamorarti dell’universo di Star Wars nello stesso modo in cui lo hanno fatto i fan originali, preservando la magia e le sorprese che hanno reso questa saga leggendaria.

Dopo aver completato la tua prima visione, potrai sperimentare gli altri ordini per cogliere nuove sfumature e apprezzare la complessa architettura narrativa creata da George Lucas e dai suoi successori.

Qualunque sia la tua scelta, preparati a un’avventura indimenticabile. E tu, quale ordine sceglierai o quale consiglieresti a un neofita? Faccelo sapere nei commenti qui sotto! Che la Forza sia con te!

