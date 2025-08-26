Star Wars: qual è l’ordine giusto per vederlo la prima volta?

Entrare nell’universo di Star Wars per la prima volta è un’esperienza epica, un viaggio in una “galassia lontana, lontana” che ha segnato l’immaginario di intere generazioni. Ma da dove iniziare? La domanda sull’ordine corretto in cui guardare i film di Star Wars è un dibattito che anima i fan da decenni. Con tre trilogie, svariati film spin-off e serie TV, il timore di sbagliare approccio e rovinarsi qualche colpo di scena è più che legittimo.
Tranquillo, non c’è una risposta universalmente “giusta”, ma esistono diverse “scuole di pensiero”, ognuna con i suoi pro e i suoi contro. La scelta dipende molto dall’esperienza che cerchi: vuoi vivere la storia come è stata svelata al pubblico o seguirla nel suo sviluppo cronologico interno? Analizziamo insieme i metodi più famosi per aiutarti a decidere quale fa per te.
L’Ordine di Uscita: l’esperienza originale
Questo è il modo in cui il mondo ha conosciuto Star Wars. Partire dai film come sono arrivati nelle sale cinematografiche permette di vivere la storia con le stesse sorprese e rivelazioni del pubblico originale. È un approccio che preserva intatto uno dei colpi di scena più famosi della storia del cinema.
Come procedere:
- Trilogia Originale
- Episodio IV – Una nuova speranza (1977)
- Episodio V – L’Impero colpisce ancora (1980)
- Episodio VI – Il ritorno dello Jedi (1983)
- Trilogia Prequel
- Episodio I – La minaccia fantasma (1999)
- Episodio II – L’attacco dei cloni (2002)
- Episodio III – La vendetta dei Sith (2005)
- Trilogia Sequel e Spin-off
- Episodio VII – Il risveglio della Forza (2015)
- Rogue One: A Star Wars Story (2016)
- Episodio VIII – Gli ultimi Jedi (2017)
- Solo: A Star Wars Story (2018)
- Episodio IX – L’ascesa di Skywalker (2019)
Perché sceglierlo:
- Il colpo di scena: Vivrai la rivelazione chiave di L’Impero colpisce ancora con lo stesso impatto devastante che ebbe sul pubblico nel 1980.
- Evoluzione tecnologica: Apprezzerai l’evoluzione degli effetti speciali, passando dalla magia artigianale della trilogia originale alla computer grafica dei prequel e dei sequel.
- Intenzione originale: È il modo in cui George Lucas ha scelto inizialmente di raccontare la sua storia, introducendo prima l’universo e poi esplorandone le origini.
A chi è consigliato: A chi si avvicina per la prima volta a Star Wars e vuole un’esperienza “pura”, senza spoiler. È universalmente considerato il punto di partenza più sicuro.
L’Ordine Cronologico: la saga in linea retta
Se preferisci seguire una narrazione lineare dall’inizio alla fine, l’ordine cronologico è la strada da percorrere. Questa modalità segue la storia della famiglia Skywalker e della galassia in ordine temporale, dalla caduta della Vecchia Repubblica all’ascesa e caduta dell’Impero.
Come procedere (solo film principali):
- Episodio I – La minaccia fantasma (1999)
- Episodio II – L’attacco dei cloni (2002)
- Episodio III – La vendetta dei Sith (2005)
- Solo: A Star Wars Story (2018)
- Rogue One: A Star Wars Story (2016)
- Episodio IV – Una nuova speranza (1977)
- Episodio V – L’Impero colpisce ancora (1980)
- Episodio VI – Il ritorno dello Jedi (1983)
- Episodio VII – Il risveglio della Forza (2015)
- Episodio VIII – Gli ultimi Jedi (2017)
- Episodio IX – L’ascesa di Skywalker (2019)
Perché sceglierlo:
- Narrazione lineare: La storia scorre in modo fluido e consequenziale, rendendo più semplice seguire l’evoluzione dei personaggi e degli eventi politici.
- Focus su Anakin: La tragica storia di Anakin Skywalker e la sua trasformazione in Darth Vader diventa il cuore pulsante della narrazione fin dall’inizio.
- Comprensione del contesto: Arriverai alla trilogia originale con una piena consapevolezza del contesto politico, dell’ascesa dell’Impero e del passato dei personaggi come Obi-Wan Kenobi.
A chi è consigliato: A chi conosce già i colpi di scena principali o a chi preferisce le narrazioni ordinate e non teme di “sacrificare” la grande rivelazione in nome della coerenza temporale.
L’Ordine Machete: il meglio dei due mondi?
Creato dal blogger Rod Hilton nel 2011, l’ordine “Machete” è una soluzione ibrida che cerca di preservare il grande colpo di scena della trilogia originale, utilizzando al contempo i prequel come un lungo flashback per dare profondità alla storia. La sua particolarità? Salta completamente Episodio I – La minaccia fantasma, considerato da molti il capitolo più debole e meno rilevante per la trama principale.
Come procedere:
- Episodio IV – Una nuova speranza
- Episodio V – L’Impero colpisce ancora
- Episodio II – L’attacco dei cloni
- Episodio III – La vendetta dei Sith
- Episodio VI – Il ritorno dello Jedi
Perché sceglierlo:
- Preserva la sorpresa: Iniziando con Episodio IV e V, il colpo di scena su Darth Vader rimane intatto.
- Flashback efficace: Dopo la rivelazione, si torna indietro con Episodio II e III per scoprire come e perché Anakin è diventato Vader, arricchendo il climax di Episodio VI.
- Ritmo migliorato: Eliminando Episodio I, si evitano le parti spesso criticate della trama (come le discussioni sulle rotte commerciali e Jar Jar Binks) e ci si concentra sulla caduta di Anakin.
A chi è consigliato: A chi cerca un’esperienza narrativa più sofisticata e vuole concentrarsi sulla saga di Luke, usando la storia di Anakin come un potente strumento di approfondimento narrativo.
E le serie TV e gli altri spin-off?
L’universo di Star Wars si è espanso enormemente con serie come The Mandalorian, Andor e Obi-Wan Kenobi. Per una prima visione, è consigliabile concentrarsi sui film della “Saga Skywalker” (Episodi I-IX). Una volta completata, potrai esplorare queste storie aggiuntive che arricchiscono la galassia con nuovi personaggi e prospettive. Rogue One e Solo sono più facili da inserire, ma danno il meglio di sé dopo aver visto almeno la trilogia originale.
Il verdetto finale: da dove iniziare?
Se stai per impugnare una spada laser per la prima volta, l’ordine di uscita è quasi sempre la scelta migliore. Ti permette di innamorarti dell’universo di Star Wars nello stesso modo in cui lo hanno fatto i fan originali, preservando la magia e le sorprese che hanno reso questa saga leggendaria.
Dopo aver completato la tua prima visione, potrai sperimentare gli altri ordini per cogliere nuove sfumature e apprezzare la complessa architettura narrativa creata da George Lucas e dai suoi successori.
Qualunque sia la tua scelta, preparati a un’avventura indimenticabile. E tu, quale ordine sceglierai o quale consiglieresti a un neofita? Faccelo sapere nei commenti qui sotto! Che la Forza sia con te!
