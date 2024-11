Organico aggiuntivo ATA ultime notizie

Negli ultimi mesi, il tema dell’organico aggiuntivo del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) è stato al centro di numerosi interventi legislativi e sindacali, con l’obiettivo di garantire continuità occupazionale e supporto efficace alle istituzioni scolastiche, specialmente in relazione ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dell’Agenda Sud.

Proroghe dei Contratti e Stanziamenti Finanziari

Il 30 aprile 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato, nell’ambito del Decreto Legge Coesione, la proroga fino al 15 giugno 2024 degli incarichi a tempo determinato per 6.147 collaboratori scolastici. Questi professionisti erano stati assunti per supportare i progetti del PNRR e dell’Agenda Sud. Per questa estensione, sono stati stanziati ulteriori 18,5 milioni di euro, di cui 14 milioni a carico del bilancio del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). Tecnica della Scuola.

Successivamente, il 12 gennaio 2024, il MIM ha annunciato la proroga fino al 2026 dei contratti per oltre 3.000 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell’ambito del PNRR. Questa misura consente alle scuole di rinnovare gli incarichi senza interruzioni, utilizzando fondi specifici e modelli contrattuali forniti dal Ministero. Ministero dell’Istruzione.

Iniziative Sindacali e Proposte Legislative

Il sindacato Anief ha proposto emendamenti al Decreto Legge 71/24, suggerendo la conferma per l’anno scolastico 2024/25 degli oltre 6.000 collaboratori scolastici assunti come organico aggiuntivo. Questa richiesta mira a garantire continuità nelle attività scolastiche e a sostenere efficacemente i progetti legati al PNRR e all’Agenda Sud. Orizzonte Scuola.

Inoltre, un emendamento al Decreto Legge Omnibus, presentato a settembre 2024, propone la proroga dell’organico aggiuntivo ATA fino al 2026. L’obiettivo è assicurare la continuità occupazionale per oltre 6.000 lavoratori ATA attualmente impiegati con contratti a termine nelle scuole. Informazione Scuola.

Misure per Facilitare i Pagamenti e le Assunzioni

Il Decreto PNRR 2024 ha introdotto facilitazioni per il trattamento economico del personale degli organici aggiuntivi ATA, permettendo che gli stipendi siano erogati centralmente attraverso la piattaforma NoiPA. Inoltre, è stata prevista la possibilità di sostituire i collaboratori scolastici dell’organico aggiuntivo attingendo direttamente dalle graduatorie d’istituto. Ministero dell’Istruzione.

Conclusioni

Le recenti iniziative legislative e sindacali evidenziano un impegno costante nel garantire la continuità dell’organico aggiuntivo ATA, riconoscendo il ruolo cruciale di questo personale nel supporto alle istituzioni scolastiche, specialmente nell’attuazione dei progetti del PNRR e dell’Agenda Sud. Tuttavia, è fondamentale monitorare l’evoluzione normativa e le decisioni governative per assicurare stabilità e certezza occupazionale a questi lavoratori.