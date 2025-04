Predator: Badlands – Il trailer svela un’inedita alleanza tra umano e alieno

Il franchise di Predator è pronto a sorprendere ancora. Con il primo trailer ufficiale di Predator: Badlands, il celebre cacciatore alieno torna sul grande schermo in una veste completamente nuova. Il film, in uscita il 7 novembre, promette di rivoluzionare la narrazione classica della saga, mettendo al centro un’alleanza inaspettata e un pianeta tutto da esplorare.

Un Predator fuori dal branco e una nuova protagonista umana

Nel trailer, la protagonista Elle Fanning appare su quello che sembra essere un pianeta alieno, abitato dalla letale specie dei Predator. Ma questa volta la storia cambia prospettiva: il vero protagonista è uno di loro, un giovane Predator emarginato dal proprio clan.

Secondo la sinossi ufficiale, il film racconta la storia di Thia (interpretata da Fanning), una giovane umana che, in un remoto futuro, stringe un’improbabile alleanza con Dek, un giovane Predator interpretato da Dimitrius Schuster-Koloamatang. Insieme, intraprenderanno un viaggio pericoloso alla ricerca dell’avversario perfetto.

Dan Trachtenberg torna nell’universo di Predator

Alla regia troviamo Dan Trachtenberg, già acclamato per Prey (2022), film prequel che ha riscritto le regole del franchise, diventando un enorme successo su Hulu. Anche Badlands nasce da una sceneggiatura firmata da Patrick Aison, lo stesso team creativo di Prey.

A differenza del suo predecessore, però, Predator: Badlands non sarà distribuito in streaming, ma uscirà nei cinema in tutto il mondo, segnando un ritorno alle origini cinematografiche della saga.

Badlands è un film indipendente: ma Prey 2 è ancora in cantiere

Sebbene Badlands rappresenti il sesto capitolo ufficiale del franchise di Predator, sarà narrativamente indipendente dagli altri film. Intanto, la produzione di Prey 2 è in fase di sviluppo e vedrà il ritorno dell’attrice Amber Midthunder, protagonista dell’acclamato prequel.

Cosa aspettarsi da Predator: Badlands?

Un Predator giovane, emarginato e diverso

Una dinamica alleanza tra alieno e umano

Un’ambientazione completamente nuova: un pianeta Predator

Un tono più narrativo e avventuroso, con influenze sci-fi e survival

Un rilancio cinematografico della saga

Conclusione

Predator: Badlands si preannuncia come il film più atipico e audace del franchise. Con un mix di azione, fantascienza e dinamiche inedite, questo nuovo capitolo porterà gli spettatori a scoprire un volto diverso della razza dei cacciatori più temuti dell’universo.

L’appuntamento è al cinema il 7 novembre.